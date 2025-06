Guardiola, muy asustado con la guerra de Gaza: "El próximo niño asesinado puede ser el nuestro"

Pep Guardiola fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Manchester "en reconocimiento de su extraordinaria contribución a la ciudad durante nueve años dentro y fuera del campo". Fue un momento especial para el catalán, que es toda una leyenda en Inglaterra por la manera en la que ha cambiado el fútbol en el país, y por lo inspiradora que resulta su figura para tantos entrenadores, jugadores y seguidores del deporte rey.

El de Santpedor no desaprovechó la ocasión para usar su altavoz y lanzar un duro mensaje en contra la guerra de Gaza. "Es muy doloroso lo que vemos en Gaza. Me duele todo el cuerpo. Para que quede claro, no se trata de ideología. No se trata de si yo tengo razón o tú estás equivocado. Se trata simplemente del amor a la vida, del cuidado del prójimo", espetó Guardiola en el arranque de su discurso.

No se trata de si yo tengo razón; se trata del amor a la vida Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"Vemos a niños y niñas de cuatro años morir a causa de una bomba o morir en el hospital, porque ya no es un hospital. Podemos pensar que no es asunto nuestro. Pero tengan cuidado. El próximo será nuestro. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán nuestros. Lo siento, pero veo a mis hijos, María, Marius y Valentina. Cuando veo cada mañana desde que comenzó la pesadilla a los bebés en Gaza, tengo mucho miedo", reconoció el entrenador del Manchester City.

Pep Guardiola ha recibido un título honorífico de la Universidad de Manchester / ManCity

Para explicar lo que está sucediendo en Gaza, Guardiola ha usado una fábula. "Hay una historia que me viene a la cabeza. Un bosque está en llamas. Todos los animales viven aterrorizados, indefensos. Pero el pequeño pájaro vuela de un lado a otro hacia el mar, trayendo gotas de agua con su pequeño pico. Una serpiente se ríe de él y le pregunta: '¿Por qué? No podrás apagar nunca el fuego. 'Sí, lo sé', responde el pájaro. 'Entonces, ¿por qué no dejas de hacerlo?', insiste la serpiente. 'Solo hago mi parte', sentencia el pájaro".

"El pájaro sabe que no podrá evitar el fuego, pero se niega a no hacer absolutamente nada. En un mundo en el que siempre nos dicen que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esta historia me recuerda que el poder de uno es una elección. De presentarse, de negarse a callarse o quedarse quieto cuando más importa", explicó del catalán.

Guardiola nunca ha tenido miedo de mostrar públicamente sus opiniones políticas, sirva de ejemplo su apoyo a la independencia catalana. Acciones que, en algunos casos, le han costado sanciones. En 2018, la Asociación de Fútbol lo multó con 20.000 libras por "llevar un mensaje político" en el campo. Ese "mensaje político" era una cinta amarilla para apoyar a los políticos encarcelados en Catalunya.

Manchester continuará siendo algo único para el resto de mi vida Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"Catalunya es mi casa, pero Manchester continuará siendo algo único para el resto de mi vida. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí. Hasta empiezo a querer a la lluvia, los días y las noches oscuras. Es parte de mi ser, diría yo", finalizó un Guardiola que ya ha sumado otro 'título' a su envidiable currículum.