Guardiola-Arteta, la batalla final: ¿quién tiene el calendario más asequible para ganar la Premier?

Tarde o temprano iba a suceder viendo el tremendo bajón del Arsenal, pero fue el pasado miércoles cuando terminó de confirmarse. El Manchester City ya es, ocho meses después, líder de la Premier League a falta de cinco jornadas. El conjunto de Pep Guardiola superó entre semana al Burnley para igualar al Arsenal en número de partidos y culminar un 'sorpasso' que se veía venir desde hacía tiempo.

'Cityzens' y 'gunners' igualan en la cima inglesa con 70 puntos, mismo número de victorias (21), de empates (7) y de derrotas (5) e incluso con la misma diferencia de goles (+37), pero son los tantos a favor (66 a 63) el criterio que permite a los mancunianos auparse al liderato con tan solo 15 puntos en juego.

En la Premier League no sirve de nada el golaveraje particular entre ambos equipos (que en este caso sería favorable al City tras el 1-1 de la primera vuelta en el Emirates y el 2-1 de la segunda en el Etihad), por lo que cobra mucha importancia de aquí a final de temporada no solo sumar el máximo de puntos posibles, sino hacerlo con goleada jornada tras jornada. Y la batalla definitiva empieza hoy.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola y el del Arsenal, Mikel Arteta / EFE

El calendario, muy cargado para ambos equipos y ligeramente más bondadoso con el Arsenal en cuanto a 'partidos Premier' se refiere, no da tregua alguna y tanto Mikel Arteta como Pep Guardiola -aunque públicamente hablen de ir partido a partido- empiezan a hacer cábalas sobre sus próximos cinco rivales. ¿A quién se enfrenta el Arsenal? ¿Con qué equipos se verá las caras el City? Lo analizamos en SPORT.

Arsenal: exigencia por partida doble

El calendario se ha convertido en un posible aliado del Arsenal de cara al tramo final de la Premier, aunque los 'gunners' tienen un hándicap importante. Y bendito hándicap. Los de Mikel Arteta no solo pelean por el campeonato liguero, sino que sueñan con alzar la Orejona y, para ello, no deben olvidarse de la eliminatoria de semifinales ante el Atlético de Madrid.

Lo próximo para el Arsenal es recibir este fin de semana en casa a un Newcastle (25 de abril) lejos de aquel equipazo que brilló el año pasado y que encadena ahora tres derrotas consecutivas, lo que le condena a la decimocuarta plaza sin nada en juego. La obligatoriedad de sumar los tres puntos podría pasarles factura a los de Arteta cuatro días después (29 de abril), cuando viajan al Metropolitano para encarrilar el pase a la final de la Champions.

Entre medias de la eliminatoria europea, antes de recibir al Atlético de Madrid en la vuelta de 'semis' (5 de mayo), también visita el Emirates un Fulham (2 de mayo) situado en la duodécima plaza a tan solo cuatro puntos de Europa, un partido de victoria obligada para los 'gunners', que deberán confiar en las más que probables rotaciones.

El calendario del Arsenal Arsenal-Newcastle (25 de abril, Jornada 34)

Atlético-Arsenal (29 de abril, ida semifinal de Champions)

Arsenal-Fulham (2 de mayo, Jornada 35)

Arsenal-Atlético (5 de mayo, vuelta semifinal de Champions)

West Ham-Arsenal (10 de mayo, Jornada 36)

Arsenal-Burnley (17 de mayo, Jornada 37)

Crystal Palace-Arsenal (24 de mayo, Jornada 38)

Posible final de la Champions (30 de mayo) Posición en la Premier de los rivales del Arsenal: 14º, 12º, 17º, 19º y 13º.

Estará muy pendiente el Manchester City de esa semifinal de la Liga de Campeones, puesto que una eliminación del Arsenal dejaría al equipo más que tocado, a la par que desgastado de cara al 'sprint' final frente a tres equipos de la zona baja. Eso sí, Arteta y compañía no solo deben sumar los máximos puntos posibles, sino también el mayor número de goles para garantizar una mejor diferencia que los 'cityzens'.

El primer rival postChampions será el West Ham de Paco Jémez (10 de mayo), decimoséptimo clasificado a tan solo dos puntos de la zona de descenso. Y precisamente ya descendido visitará el Emirates el Burnley (17 de mayo), decimonoveno a 13 puntos de la salvación con solo 12 en juego. Y cerrarán la Liga los de Mikel Arteta en Selhurst Park, en el duelo londinense frente a un Crystal Palace (24 de mayo) decimotercero que podría llegar a la jornada 38 con opciones europeas.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, durante la eliminatoria ante el Sporting / EFE

Manchester City: un final duro y una final asequible

Cambiando de bando, también el Manchester City sigue vivo en dos competiciones. Tras la conquista de la EFL Cup hace unas semanas -precisamente derrotando al Arsenal en la final-, los de Pep Guardiola han protagonizado una remontada espectacular en la Premier hasta el punto de ser ya favoritos al título. Además, afrontan el próximo sábado 25 de abril la semifinal de la otra copa, la FA Cup, frente a un Southampton de Segunda División.

El torneo copero tiene su importancia, aunque la exigencia no es tal teniendo enfrente a un equipo de Championship. Sin embargo, lo que de verdad le quita el sueño a Guardiola es la Premier, donde afronta un calendario complejo que pondrá a prueba el poderío 'cityzen'.

El calendario del Manchester City Manchester City-Southampton (25 de abril, semifinal FA Cup)

Everton-Manchester City (4 de mayo, Jornada 35)

Manchester City-Brentford (9 de mayo, Jornada 36)

Posible final de la FA Cup (16 de mayo -en ese caso, se aplazaría la Jornada 37-)

Bournemouth-Manchester City (17 de mayo, Jornada 37)

Manchester City-Crystal Palace (22 de mayo, Jornada 31 aplazada)

Manchester City-Aston Villa (24 de mayo, Jornada 38) Posición en la Premier de los rivales del City: 10º, 9º, 7º, 13º y 4º.

Lo próximo del City en el torneo doméstico será el viaje a Liverpool para medirse a un Everton (4 de mayo) décimo con Europa a solo dos puntos. No mejorará el calendario de los mancunianos de aquí a final de temporada, puesto que en el sprint final empalma cuatro partidos frente cuatro clubes con aspiraciones europeas... ¡y una posible final de la FA Cup!

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EUROPA PRESS

Primero recibirá en el Etihad Stadium al noveno clasificado, el Brentford (9 de mayo), y luego visitará al Bournemouth (17 de mayo), séptimo, siempre y cuando los de Guardiola no accedan a la final de la FA Cup, que se disputaría el sábado 16 de mayo y que obligaría a aplazar esa jornada 37.

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Y cerrará la Premier el Manchester City encadenando dos partidos como local en el Etihad frente al Crystal Palace (22 de mayo), decimotercero -en el partido aplazado de la jornada 31-, y contra todo un Aston Villa (24 de mayo) que es cuarto pero que probablemente ya haya cumplido su objetivo de ser equipo de Champions.