Guardiola: "Si no me apeteciese entrenar en Inglaterra, me iría a Francia o Alemania"

Con dos victorias y un empate en su casillero, el Manchester City buscará un triunfo este miércoles en el Etihad (21:00 horas) para colocarse entre los ocho mejores de la Champions League ante el Borussia Dortmund. El entrenador del cuadro inglés, Pep Guardiola, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo.

Lo cierto es que el técnico catalán está satisfecho con la dinámica del equipo esta temporada, superando el duro bache de la campaña pasada, que se cerró sin títulos y con unas sensaciones pésimas. En el presente curso, y aunque aún están varios escalones por detrás del Arsenal de Mikel Arteta, se ha notado una clara mejora en el grupo.

Uno de los cambios que introdujo Guardiola fue el de nombrar a los capitanes él mismo, algo que no solía hacer en el resto de sus equipos, ni en el Barça ni en el Bayern. Explicó al principio de temporada que era la primera vez que lo hacía en su carrera. Uno de los elegidos fue su gran goleador, Erling Haaland.

Elogios a Haaland

Preguntado por el noruego, Guardiola no dudó en destacar su comportamiento: “Es difícil encontrar a un jugador de clase mundial que sea muy humilde y piense en lo que es mejor para el equipo. Sé que quiere marcar goles, conozco su impacto, sus goles ayudan, pero tengo la sensación de que siempre piensa en lo mejor para el grupo. Y cuando eso sucede, es difícil encontrar jugadores de clase mundial que tengan este tipo de habilidad, talento, generosidad y amabilidad”, lo elogió.

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola (iz) conversa con Erling Haaland tras la victoria de este domingo ante el AFC Bournemouth / ADAM VAUGHAN / EFE

“Erling es así. Fue una sorpresa; por lo general, un delantero solo piensa en goles, goles y más goles. Claro que tiene que marcar, es la mejor manera de ayudar, eso es obvio. Pero por eso decidí que, como ese chico firmó un contrato por diez años, cuanto más involucrado esté en muchas cosas, mejor... para él y para el club”, añadió sobre su decisión de hacerlo capitán.

Feliz por Yan Couto

Guardiola también habló de otros nombres propios. En este caso, sobre un jugador del Borussia Dortmund que conoce muy bien: Yan Couto. El lateral brasileño no tuvo muchas oportunidades en el City bajo su mando, después de ser uno de los mejores futbolistas en el Girona de Míchel, que se clasificó por primera vez en su historia para la Champions League, y ahora busca consolidar su carrera en Alemania. “Me alegra que esté aquí; llegó muy joven, tuvo un impacto increíble con el Girona en la mejor temporada de su historia. Y después, el Dortmund siempre busca jóvenes talentos, invierte en ellos y, tras su éxito, los traspasa... Me alegra que le esté yendo tan bien”, declaró.

Dortmundâs Yan Couto celebrates after scoring the 2-3 goal for his team during the Uefa Champions League soccer match, between Juventus and Borussia Dortmund at the Allianz Stadium in Turin, north west Italy - Tuesday, September 16, 2025. Sport - Soccer (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse) / LAP

Para enfrentarse al Dortmund, Guardiola ha tenido que cambiar ligeramente los planes. Después de vencer al competitivo Bournemouth de Andoni Iraola en la Premier League (3-1) el domingo, el de Santpedor tomó la decisión de alargar un poco el descanso de sus jugadores para recibir al Borussia Dortmund. “Entrenaremos mañana por la mañana... Lo he hecho algunas veces. No muchas, pero algunas. A veces lo prefiero: no vernos. Fue un partido muy exigente contra el Bournemouth y prefiero quedarme en casa, y mañana por la mañana entrenamos”, explicó.

Pep Guardiola junto a Phil Foden, canterano del Manchester City / ADAM VAUGHAN

“En Alemania, Francia... todos intentan jugar el viernes para tener más días de descanso, y aquí es todo lo contrario. Si no me apeteciese entrenar en Inglaterra, iría a Alemania o Francia, por si acaso me necesitan”, añadió Guardiola sobre el escaso descanso que han tenido sus jugadores desde el choque de Premier League citado. Para él, no hay excusas que valgan.