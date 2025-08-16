Guardiola aparta a Ederson: Donnarumma, más cerca

Éderson podría vivir sus últimas horas como jugador del Manchester City. El portero brasileño no forma parte de la convocatoria para el partido del conjunto 'sky blue' de este sábado por la tarde ante los Wolverhampton Wanderers con permiso del club para esclarecer su futuro.

Tal y como informó Fabrizio Romano hace algunas horas, la entidad 'cityzen' recibió una oferta formal por parte del Galatasaray turco de 10 millones de euros para llevarse al cancerbero en este mercado de fichajes de verano, y se encuentran en negociaciones.

Para sustituir a Éderson, Pep Guardiola ya ha puesto su objetivo en Gianluigi Donnarumma, portero apartado de la disciplina del París Saint-Germain de Luis Enrique. El italiano, que ya no participó en la Supercopa en Údine, se encuentra a la espera de una cuerdo entre Éderson y el club turco para que esa plaza quede libre y se puede desvincular definitivamente del PSG.

Para la primera jornada de la Premier League, la portería del City la defenderá el nuevo fichaje James Trafford, procedente del Burnley por más de 31 millones de euros. En el banquillo, el portero suplente, Ortega Moreno, es el otro cancerbero de la plantilla en estos momentos.