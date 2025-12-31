Guardiola anhela a Rodri y ataca a la prensa: "Tengo que tener cuidado con lo que digo"

El Manchester City parece estar muy cerca de cerrar el fichaje de Antoine Semenyo para este mismo mercado de enero. El delantero del Bournemouth, una de las revelaciones de la temporada de la Premier League, es una de las piezas más codiciadas en el 'Big Six', y todos los rumores apuntan a que el conjunto 'cityzen' se habría llevado el gato al agua. Varias fuentes apuntan a que el equipo de Pep Guardiola podría gastarse los 65 millones de euros de su cláusula de rescisión reducida para ficharle antes de que ésta caduque, el 10 de enero.

Sobre ello ha sido preguntado el técnico de Santpedor en la rueda de prensa previa al partido al Sunderland. Pep ha evitado la pregunta, ha recurrido a la ironía, a la vez que un ataque a la prensa: "Eres de Sky, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con lo que digo, porque después es completamente lo contrario de lo que escribes y lo que pones en las pantallas. El mercado de fichajes de invierno está completamente cerrado".

Además, Pep ha hecho mucho énfasis en el regreso de Rodrigo Hernández, el Balón de Oro de 2024. "Rodri ha vuelto, quizá pueda jugar unos minutos contra el Sunderland. ¡Tengo muchísimas ganas!", afirmó el técnico. El centrocampista español ha entrenado con el equipo durante todo este mes, pero el club no ha querido forzar con su regreso y ha seguido confiando en Nico González.

"En cuanto a la plantilla, no estamos en nuestro mejor momento ahora mismo con este calendario tan ajustado. Pero es evidente que, en cuanto a puntos, somos mejores que la temporada pasada", añadía, dejando abierto también el posible regreso de Jéremy Doku.