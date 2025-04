Guardiola amenaza a Europa: "Volveremos"

No ha sido una temporada fácil para Pep Guardiola. Ni sobre el césped ni en lo extradeportivo. El entrenador catalán no ha logrado los objetivos con el Manchester City, siempre ambiciosos en la Premier y en Europa, aunque guarda una última bala en la recámara para acabar el curso tocando metal. Este domingo se citan con el Nottingham Forest para dirimir un puesto en la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del deporte rey, una oportunidad para maquillar una campaña para el olvido.

El camino del Manchester City en la FA Cup Tercera ronda: Manchester City-Salford City (8-0) Cuarta ronda: Leyton Orient-Mancheser City (1-2) Quinta ronda: Manchester City-Plymouth Argyle (3-1) Cuartos de final: Bournemouth-Manchester City (1-2)

Confía plenamente

Guardiola no duda. El club invertirá en fichajes millonarios y el de Santpedor sabe que el Manchester City recuperará el terreno cedido este curso, donde no ha logrado competir como él esperaba. "Nos ha faltado pasión y eso se veía, por ejemplo, en el lenguaje corporal de los futbolistas, sobre todo cuando celebraban un gol. Tenemos que mejorar en muchas facetas. Esta temporada nos ha servido de aprendizaje", aseveraba el técnico 'cityzen' en rueda de prensa.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

A pesar de los malos resultados y estar compitiendo por objetivos menores, Pep confía en la capacidad de recuperación de sus futbolistas y advierte de cara al próximo curso: "Seremos un verdadero equipo. Conozco a los jugadores, conozco al club. Tenemos que recuperar esa ilusión por competir. Volveremos, de esos estoy seguro".

Rodri, Haaland, Ederson, sin prisa

En los últimos encuentros se ha visto a Rodrigo Hernández adoptando un rol más activo en el vestuario, arengando a sus compañeros desde la grada e instándoles a mejorar. Guardiola agradece el esfuerzo que está haciendo el madrileño para ayudar pese a su lesión. "Conoce muy bien el rol de centrocampista y está ayudando para pulir defectos. Todo el mundo está ilusionado con estar en la próxima edición de la Champions League", decía. Precisamente sobre el Balón de Oro admitía que está en la fase final de recuperación, aunque sólo tendrá minutos "si los doctores dan luz verde" a su reaparición.

Rodri no es el único jugador 'sky blue' en la enfermería. Ederson y Haaland continúan recuperándose de sus molestias, aunque todavía no estarán a corto plazo. El noruego está también muy involucrado en el equipo, mientras que Pep rechazó hablar del futuro del portero brasileño, al que se ha vinculado con una posible salida el próximo verano. "No quiero comentar eso. Tenemos partidos muy importantes por delante. No voy a hablar de situaciones particulares de la plantilla", apuntó.

Sobre el Nottingham Forest, rival este domingo, Guardiola elogió el trabajo que está haciendo Nuno Espírito Santo al frente del bicampeón continental: "Atacan y defienden como un bloque. Los resultados hablan por sí solos".