Guardiola alucina con Pep: "Es buenísimo... quizá el asistente sea yo"

Pep Guardiola no tuvo más remedio que reinventarse. Cansado de despedidas, se vio obligado a empezar casi desde cero. A las dolorosas salidas de Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Ederson, Manuel Akanji y Jack Grealish se añadieron, además, las de sus hombres de máxima confianza: Carles Planchart, Carlos Vicens, Iñigo Domínguez y Juanma Lillo.

Y qué mejor manera de enterrar una decepcionante temporada 2024/25 que, a parte de agitar el mercado, hacer un lavado de cara en el staff técnico. Así, el pasado 10 de junio, como aperitivo al inicio del Mundial de Clubes, la entidad mancuniana anunciaba con orgullo "dos incorporaciones clave" al cuerpo técnico de Pep Guardiola: como aperitivo al inicio del Mundial, la entidad mancuniana anunciaba con orgullo "dos incorporaciones clave" al cuerpo técnico de Pep Guardiola: Pepijn Lijnders y James French. Entrenador asistente y entrenador de jugadas a balón parado, respectivamente.

El primero era un viejo conocido del de Santpedor, pues no fue otra que la mano derecha del rival más duro de su carrera, Jürgen Klopp. El fútbol, como la vida misma, da muchas vueltas, y que el que fuera el exasistente del germano en el Liverpool durante toda una década era, simplemente, poético. "Nunca entrenaría con nadie que no fuese Jürgen", unas palabras que pronunció el extécnico del RB Salzbug que no envejecieron demasiado bien... pero ahí está.

"Me gustan los dos Peps"

Profeta de un fútbol ofensivo, cuya filosofía se basa en la verticalidad y en la presión tras pérdida, se convirtió en el socio ideal de un Pep que llegó a desvelar que "me ha abierto los ojos en muchas cosas". Klopp dio su bendición e incluso se alegró por el movimiento: "Me gustan los dos Peps. No hay problema con eso. Lijnders fue una inspiración para mí todos los días. Aprendí muchísimo de él. Me preguntaron, con cierta cautela, si podían contratarlo y respondí: 'Claro que sí'. Guardiola buscaba ese fuego y Lijnders lo tiene. Es una fuente de energía inmensa. Me alegro por ambos", detalló en 'The Diary of A CEO'.

Pepijn Lijnders fue el asistente de Klopp en el Liverpool / X

"Pep es buenísimo. La gente del Liverpool lo sabe. Es un entrenador increíble. Quizá el asistente sea yo. Hablamos durante el partido, la primera parte, la segunda parte y el descanso sobre cómo deberíamos tener jugadores extra en esa posición [para disparar]", aseguró tras el triunfo sobre el Nottingham Forest.

Un mes más tarde, a mediados de julio, se incorporó otro viejo conocido de Pep, Kolo Touré, quien asumiría la función de entrenador asistente tras figurar como ayudante en el U18 'cityzen'. "Cada mañana me despierto y pienso lo afortunado que soy por trabajar con estas dos personas fantásticas [Guardiola y Lijnders]. Son entrenadores fantásticos, pero también son personas estupendas. Todos conocemos la energía y el conocimiento del juego de Lijnders", destacó el costamarfileño.