Guardiola, en alerta: las cuatro 'amenazas' del City

Que lo tengan todo de cara no significa que esté hecho. El triunfo ante el Bournemouth brindaba cierta tranquilidad, pero había que rematar la faena en Craven Cottage ante un Fulham sin opciones europeas desde hace varias semanas. Así, el Manchester City no debe fallar si no quiere complicarse la vida en una última jornada unificada de la Premier League (17:00h): se viene una épica batalla.

Tres billetes sin dueño. Y cinco candidatos. Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa y Nottingham Forest. Hasta seis clubes ingleses estarán en la próxima edición de la Champions League y, por ahora, solo se conocen tres de ellos: Liverpool, Arsenal y Tottenham - campeón de la Europa League -.

Sin duda, quien mejor lo tiene es el Manchester City. Tercero con 68 puntos, un empate bastaría para evitar el desastre de no disputar la máxima competición continental. Le sigue en la clasificación Newcastle, Chelsea y Aston Villa - en ese orden -, empatados a 66 puntos. Las 'urracas' no lo tienen nada mal, pues reciben a un Everton en tierra de nadie, decimotercero.

Guardiola podría acabar el año con sonrisa / EFE

Ahora bien, hasta tres equipos - y aquí se podría sumar el Forest - pelearán por la última plaza. El mejor posicionado es el Chelsea, aunque se le podría escapar 'in extremis' si los 'tricky trees' asaltan Stamford Bridge. Si eso sucede, el Aston Villa tendría opciones de 'evitar' la Europa League, pero solo si vencen a un Manchester United moralmente hundido. Los de Unai Emery tendrán opciones de meterse en el top 5 si Newcastle o Chelsea fallan.

Más remotas son las opciones de los de Nuno Espírito Santo, séptimos y ahora mismo equipo de Conference League. No dependen de sí mismos, por lo que deberían sumar tres puntos ante el Chelsea y esperar a que el resto pinche.

Partidos de la jornada 38 de la Premier League Domingo 25 (17:00h) Bournemouth – Leicester Fulham – Manchester City Ipswich Town – West Ham Liverpool – Crystal Palace Manchester United – Aston Villa Newcastle – Everton Nottingham Forest – Chelsea Southampton – Arsenal Tottenham – Brighton Wolverhampton – Brentford

Con Kevin De Bruyne, que disputará su último partido con la camiseta 'skyblue', y Rodri, que volvió a sentirse futbolista ante el Bournemouth 241 días después, ya recuperado de su lesión de ligamento cruzado, querrá Pep salir de Craven Cottage con los tres puntos bajo el brazo. "Todavía le queda un largo camino para ser lo que fue Rodri, y supongo que lo será la próxima temporada", matizó sobre el madrileño.

"Excepto John (Stones), el resto están en forma", afirmó el técnico. Grandísima noticia para una plantilla muy lastrada por las lesiones. Eso sí, Mateo Kovacic, que vio la roja directa ante el Bournemouth, tampoco estará presente contra el Fulham.

Rodri, de vuelta / @brfootball

Horario y dónde ver el Fulham-Manchester City de la Premier League

El Fulham-Manchester City correspondiente a la jornada 38 de la Premier League se disputa esta tarde a las 17:00h (CET). Se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Alineación probable del Manchester City contra el Fulham

Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Nico, Gündogan, De Bruyne; Bernardo, Marmoush, Haaland.