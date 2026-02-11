Guardiola aguanta el chaparrón: el City justifica los millones invertidos

Cruzaba los dedos un Pep Guardiola que, después de tantas emociones vividas el pasado domingo en Anfield, solo quería un partido más o menos tranquilo. Y, aunque la del Fulham era una de esas visitas trampa, sus chicos la resolvieron con absoluta autoridad. Sólo la falta de puntería 'cityzen' y la resistencia de los de Marco Silva impidió que el 3-0 de la primera mitad se convirtiese en una mayor goleada. Semenyo, O'Reilly - ojito derecho de Pep - y Haaland fueron los protagonistas de un triunfo que sitúa, momentáneamente, al Manchester City a sólo tres puntos de un Arsenal que se mide mañana al Brentford (3-0).

El mejor Manchester City está de vuelta. Como mínimo, hizo un cameo ante el cuadro 'cottager'. Y es que hay un dato que no puede definir mejor el - largo - bache por que el que pasó el conjunto de Guardiola: desde febrero de 2025, contra el Newcastle, no se marchaba el equipo al descanso con tres goles o más de ventaja en el marcador. Pero como reza el dicho, 'más vale tarde que nunca', y qué mejor momento para sacar a relucir tu mejor versión que aguantarle el ritmo al Arsenal.

Monólogo 'cityzen'

También aguantaron un tremendo chaparrón. La lluvia no dio tregua en Mánchester y al Etihad Stadium le tocó festejar un triunfo pasado por agua. Aun así, no fue obstáculo para un Manchester City que pasó por encima de un atrevido Fulham que nada pudo hacer para inquietar a su rival.

Foden, pese a ser el más incisivo en los primeros minutos, no logró premio. Sí lo obtuvo un Antoine Semenyo quien aprovechó un mal despeje de Berge para, con la puntita de su bota derecha, batir a Leno. Con este gol, el ghanés acumula cinco tantos en ocho partidos como ‘skyblue’.

Nico O'Reilly, goleador ante el Fulham / Dave Thompson / AP

Prácticamente de una tacada llegaron los tantos de la sentencia: uno de O'Reilly, que sigue dando argumentos a su técnico para mantenerlo en el once, y otro del de siempre, de un Erling Braut Haaland que se apunta a un bombardeo. Lo dicho: el City cumplióy pone toda la presión del mundo a un Arsenal que visita a una de las revelaciones del curso, el Brentford.