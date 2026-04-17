Guardiola afronta la realidad ante el Arsenal: "Si perdemos se acabó"

Previo a un cruce de Premier League que se espera como una final, un tranquilo Pep Guardiola no colocó más presión de la necesaria sobre su equipo y, a la vez que reconoció el trabajo del Arsenal, se mostró confiado en que las cosas saldrán en beneficio de su Manchester City.

Solo seis puntos separan al Manchester City del Arsenal, que defendará el liderato con el cuchillo entre los dientes el domingo (19 de abril, 17:30 horas CET) en el Etihad Stadium. La victoria del City en este partido, así como una en un partido que tienen pendiente, los pondría en igualdad de puntos.

Si bien Guardiola valoró que todo puede pasar en la recta final de la temporada -- a la que restan seis jornadas, con el City pendiente de un duelo más -- , aseguró que perder el enfrentamiento directo para quitarle puntos al Arsenal significaría despedirse del título de la Premier League.

"Obviamente. Si perdemos (ante el Arsenal) se acabó (la carrera por el título). Pero aún tenemos partidos por jugar, son demadiados (...) aún quedan muchas cosas por hacer", apuntó Guardiola.

Rayan Cherki y Pep Guardiola bromean tras una victoria del Manchester City / EFE

"Seis puntos, no es una distancia corta, pero tenemos la posibilidad de hacerlo; ahora depende de nuestro carácter y todo estará listo. El equipo estará listo, nuestros aficionados llenarán estadio, vendrán... todo está perfecto para jugar el partido", agregó.

Ante un equipo "único"

El Arsenal dispondrá de un impulso extrapara salir a ganar el partido y es encontrarse con la posibilidad de romper la sequía de títulos ligueros. Una tarea que recae totalmente en sus resultados lo que resta de la temporada.

"Disfruto mirándolos (al Arsenal). Luchamos en un aspecto que es muy, muy importante que no volvamos a luchar; (pasar) 22 años sin ganar una Premier League. En ese aspecto no podemos competir. Tienen algo que los hace únicos", apuntó Pep Guardiola en la rueda de prensa previo al partido.

Mikel Arteta y Pep Guardiola, en un Manchester City - Arsenal / TOLGA AKMEN / EFE

Bajas en la defensa

En el que resulta ser el partido más importante en la temporada de la liga, el City no contará con Rúben Dias, segundo capitán y quien sufrió una lesión en los isquiotibiales el mes pasado, que lo forzó a perderse la final de la Carabao Cup el pasado 22 de marzo, precisamente ante el Arsenal.

En aquel partido Nico O'Reilly anotó ambos goles en la victoria del Manchester City, pero el lateral izquierdo sufrió la semana pasada una lesión también en los isquiotibiales.

Noticias relacionadas

Nico O'Reilly celebra su gol ante el Newcastle / @ManCity

Si bien Guardiola descartó la participación de Rúben Dias para el juego del domingo, afirmó que O'Reilly "se encuentra bien". En caso de finalmente no disponer de O'Reilly, su puesto podría ser ocupado por Ait-Nouri, acompañando a la dupla de Guehi y Abdukodir Khusanov en la defensa central.