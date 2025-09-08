Guardiola admite su mayor error

No hay ninguna duda de que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. El técnico catalán suma ni más ni menos que 39 títulos desde que cogió el mando del banquillo del primer equipo del FC Barcelona, pasando por su andadura en el Bayern de Múnich y hasta llegar a su actual club el Manchester City.

Pero incluso los genios se equivocan alguna vez. Guardiola asistió al programa 'Adiós a Txiki', en el que se despidieron del ya exdirectivo y arquitecto de este Manchester City campeón de absolutamente todos los trofeos posibles. Precisamente, en esta grabación, el entrenador de Santpedor admitió uno de sus mayores errores en el club 'cityzen'.

Preguntado por el jugador que tenía que haber estado más tiempo en la disciplina del Manchester City, Pep Guardiola sorprendió a los presentes con el nombre del futbolista. "Me quedo con un nombre menos obvio: Jesús Navas. Debería haberse quedado más tiempo con nosotros", señaló el preparador catalán, que tan solo coincidió una campaña con el lateral andaluz.

Y es que Navas llegó al City en 2013 y se marchó cuatro temporadas después tras haber disputado 183 partidos (8 goles y 35 asistencias) con la camiseta 'skyblue'. Sin embargo, no es la primera vez que Guardiola define la decisión tomada con jugador de Los Palacios como una enorme equivocación.

Jesús Navas en el césped del Ramón Sánchez Pizjuan para recibir el homenaje del Sevilla en su despedida del fútbol. / SEVILLA FC

"Gracias por el regalo de haber estado un año juntos y cuanto me arrepiento de haberte dejado ir. Me hubiera gustado muchísimo que estuvieras más aquí, pero a veces uno se equivoca", expresó en un mensaje grabado en el homenaje a Navas tras su retirada del fútbol profesional.

El jugador más importante

Por otro lado, Pep Guardiola también se pronunció en este programa 'Adiós a Txiki' sobre el jugador más importante para él en los años que lleva dirigiendo al Manchester City: "Gündogan porque fue de gran valor para nosotros. Me quedo con él". Y ya no contará más con el centrocampista alemám, puesto que se narchó hace apenas unos días al Galatasaray tras desvincularse de la entidad 'skyblue'.