Guardiola, tras su adiós al Manchester City: "Ha sido la experiencia de mi vida"

Pep Guardiola dejará de ser entrenador del Manchester City este verano. Una imagen que se ha repetido durante 10 años. Su último encuentro al frente del conjunto 'cityzen' será este domingo en el Etihad Stadium ante el Aston Villa. Un partido que servirá de homenaje a Pep, Bernardo Silva y John Stones por su dedicación al club mancuniano.

El de Santpedor, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo, habló sobre su decisión de decir adiós al club en el que ha entrenado una década entera: "El club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo. Y empezar a escribir un nuevo capítulo".

"El club me respeta, respeta la decisión. El club tiene que estar preparado. Este trabajo es Selhurst Park, Anfield, Madrid y Madrid, la FA Cup... ahora tengo que vivir mi vida y ver qué pasa", dijo el técnico.

El partido del domingo, además, servirá para estrenar el nuevo nombre de la tribuna norte del Etihad Stadium, la 'The Pep Guardiola Stand': "Me he quedado sin palabras. Son los recuerdos. Tengo muchos. Es algo especial."

"Realmente satisfecho. No sé cómo expresarlo con palabras. Feliz y orgulloso. La experiencia de mi vida, de lo contrario no habrían pasado 10 años", dijo. "No podría estar más agradecido por el amor y el cariño, no solo hoy, sino durante muchísimos años. Nada más."

El entrenador afirmó que es una decisión que tomó hace una semana: "No se trata de cuándo. Ya sabes el momento. No fue hace una semana. Estamos en competición, necesito que los jugadores estén conmigo y yo con ellos. Y después llegará el momento de decir: 'Vale, quiero despedirme como es debido de mi gente'".

"Es el momento. No es como irse a dormir un día y al día siguiente decir 'ahora es el momento'. Es un proceso, lo sentí durante un tiempo", comentó. "Han pasado 10 años. No es ambición. Después de 10 años, vale, Pep. Es bueno renovarse, moverse, ver caras nuevas. Es el momento perfecto, la época perfecta."

Ahora, los planes del técnico pasan ahora por tomarse un año sabático y "descansar".

"No tengo planes de entrenar por un tiempo. De lo contrario, me quedaría aquí", dijo en rueda de prensa. "Necesito tomarme un respiro. No entrenaré durante un tiempo. Necesito un tiempo para respirar un poco y relajarme".

Como informó el City en el comunicado de despedida, Pep seguirá vinculado a la entidad como Embajador Global del City Group: "Cuando hablamos, digo que me encantaría seguir formando parte de este club. No como entrenador."

"No tomaré ninguna decisión. Solo quiero formar parte del club, representarlo. No en las decisiones diarias, no delante del equipo, siempre entre bastidores", agregó. "Esta institución goza de una salud increíble. Está en una buena posición. Todos se esforzarán por seguir estando allí."

Además, Pep dijo que recibió varios mensajes de apoyo tras saberse su salida del club: "Kevin de Bruyne, de Manu (Akanji)... Y eso es lo que me hace tan feliz. Lo he dado todo hasta la última gota. Me voy con una paz increíble en mi alma. Lo di todo por este club. Muchas, muchísimas personas han estado involucradas en eso."

"Uno de los mayores halagos que he recibido fue un mensaje de Sir Alex Ferguson ayer, y eso me hizo muy feliz", dijo.

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Al responder sobre lo que se siente más orgullo, afirmó que es "una pregunta para la gente. Ojalá hayan disfrutado viéndonos jugar. Los momentos fueron divertidos. Jugamos muy bien. La primera Premier League es importante y, por supuesto, no puedo negar la importancia de la Champions League. Hace unos años, Noel [Gallagher] me dijo algo así como: 'Antes no podíamos ganar cuatro partidos seguidos y ahora tenemos cuatro títulos seguidos'. Y yo dije: '¡Wow!' Me siento muy orgulloso y feliz de formar parte de esto."