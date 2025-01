Guardiola va con todo: 65 millones por su próximo fichaje

La marcha de Kyle Walker con destino a Milán podría precipitar la tercera incorporación del Manchester City en este mercado invernal de fichajes. La salida del internacional inglés abriría un hueco a cubrir en el lateral derecho y Pep Guardiola tiene claro quién debe ser su objetivo: Andrea Cambiaso. El futbolista de la Juventus tiene al catalán enamorado por su polivalencia y su trato exquisito del balón. Eso sin olvidar las numerosas habilidades defensivas que siempre presenta un zaguero italiano.

Precio desorbitado

La 'Vecchia Signora', sin embargo, no malvenderá a su jugador, al considerar que, a sus 24 años, puede sacar una buena morterada de millones por un futbolista con muchísima proyección y que es clave en los esquema del italobrasileño Thiago Motta. Según informa 'La Stampa', el club piamontés no dejaría salir a su defensa si la proposición no es suculenta y ronda los 65 millones de euros, una cifra que el Manchester City, a petición de Guardiola, estaría dispuesto a desembolsar.

Pep Guardiola saluda a los seguidores tras el partido entre Ipswich Town y Manchester City. / AP Photo/Ian Walton

Lo que está claro es que en las oficinas del Etihad Stadium están trabajando a contrarreloj en esta ventana invernal para fortalecer un equipo que ha dado síntomas de debilidad a lo largo de este primer tramo de campaña. Los mancunianos están alejados de la lucha de la Premier League y en una situación complicada en la Champions League, donde este miércoles disputan un encuentro crucial para sus intereses frente al Paris Saint-Germain.

Más movimientos

Guardiola quiere apuntalar la línea de retaguardia y de ahí la incorporación de Khusanov, un prometedor central uzbeko que le ha costado al City la nada desdeñable cifra de 50 millones de euros, variables incluidas. El traspaso de Vítor Reis, central procedente del Palmeiras, ya es oficial y se espera que llegue el egipcio Omar Marmoush para dar desequilibrio por banda. En las últimas horas también se ha vinculado el nombre de Douglas Luiz, pivote de la Juventus, para ocupar la plaza huérfana desde la lesión de Rodri Hernández en septiembre, aunque parece muy improbable que los italianos accedan a desmembrarse de tal manera este enero si no llegan repuestos de garantías.