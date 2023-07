El guardameta James Trafford firma por el Burnley procedente del City de Guardiola

La estrella inglesa del Europeo Sub-21 ficha por el recién ascendido a la Premier League El meta militó la pasada temporada en el Bolton de la tercera división inglesa

El Burnley, recién ascendido a la Premier League inglesa, ha firmado al joven guardameta James Trafford, procedente del flamante campeón de la pasada Liga de Campeones, el Manchester City.

El traspaso se ha cerrado por una cantidad no revelada y un contrato que vincula al portero y al club por cuatro temporadas, según anunció este viernes el Burnley.

Trafford, de 20 años y criado en la cantera del City, disputó la pasada temporada como cedido en el Bolton, en la tercera división del fútbol inglés.

Asimismo, el joven meta fue clave en la victoria de Inglaterra sobre España en la final del pasado campeonato de Europa sub-21, cuando le paró un penalti a Abel Ruiz en el tiempo de descuento para darle el título al combinado nacional.

