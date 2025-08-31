Grealish vuelve a ser el de los 117 millones: "Es incluso mejor de lo que pensaba"

Jack Grealish está de dulce. Desde que el futbolista nacido en Birmingham hiciera las maletas para marcharse de Mánchester a Liverpool este verano, todo han sido buenas noticias. La cesión al Everton de David Moyes le está sentando de maravilla a un futbolista por el que el City de Guardiola pagó 117.3 millones de euros al Aston Villa en 2021 y que había perdido su magia en los últimos meses. La mejor decisión para ambas partes fue una temporada a préstamo en la Premier League con el objetivo de sumar minutos de calidad y recuperar su confianza.

Y a la vista está de que ha sido un acierto total. Después de un debut como suplente ante el Leeds (19 minutos), en sus dos titularidades ante el Everton (2-3) y ante los Wolves (2-0) ha firmado dos dobletes de asistencias para liderar la victoria de su equipo. Es, de hecho, el primer jugador de la historia del Everton en hacerlo en dos partidos consecutivos de Premier League. Son números todavía más sorprendentes si lo comparamos con el global de su última temporada en el City: firmó 3 goles y 5 asistencias, con tan sólo 1 gol y 1 asistencia en liga.

David Moyes, tras la victoria agónica ante el conjunto de Vítor Pereira, se deshizo en elogios hacia su futbolista: "El mayor cumplido que puedo decir sobre Jack es que es incluso mejor de lo que pensaba". Lo cierto es que probablemente ni el propio Grealish se esperaba encajar de tal manera en este Everton y ser tan decisivo en sus primeros partidos con sus nuevos compañeros, en un esquema nuevo y con una idea de juego radicalmente opuesta a la de Pep.

Tras el encuentro, Jack se dio un baño de masas con los aficionados del Everton desplazados al Molineux Stadium. Eufóricos por los tres puntos de su equipo, los 'Toffees' no querían dejar de abrazar a un futbolista que les va a dar muchísimas alegrías esta temporada. "¡Ahhh, lo estoy disfrutando muchísimo! ¡Menudo equipo y club! ¡El apoyo visitante fue increíble! ¡3 de 3 en la última semana! ¡Vamos, 'Toffees'!", escribió Grealish en una publicación a través de Instagram.

Hasta el propio Erling Haaland, gran amigo de Jack, quiso reconocer su gran actuación con un mensaje a través de Snapchat: "Jack De Bruyne lo vuelve a hacer para el Everton". Una comparación con un tono humorístico entre Kevin De Bruyne, el maestro de las asistencias, y Jack Grealish.