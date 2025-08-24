Jack Grealish puede volver a encontrar su fútbol en Liverpool. El inglés firmó, en su primer partido como titular con el Everton, una gran actuación firmando las dos asistencias de su equipo (para Iliman Ndiaye en el minuto 23' y para James Garner en el minuto 52') y demostró que aún puede dar fútbol desde sus botas.

El inglés tuvo un impacto decisivo en la victoria del Everton por 2-0 frente al Brighton en la histórica inauguración del nuevo estado 'Toffee', el Hill Dickinson Stadium. Titular por primera vez con los Toffees, el exjugador del Manchester City fue la figura del encuentro al repartir esos dos pases decisivos y, más allá de las estadísticas, aportó creatividad, control y dinamismo por la banda izquierda, siendo el principal generador de peligro en un equipo que mostró una versión mucho más ambiciosa que en la pasada jornada.

Su actuación no solo aseguró los tres puntos, sino que también confirmó su rol como pieza clave en el proyecto de David Moyes. Desde la presna Inglaterra ya se destaca su “impacto impresionante” y se le pide al técnico que le de más continuidad.

Con sus dos asistencias de este domingo, Jack ya ha conseguido las mismas que en sus dos últimas temporadas en la Premier League con el conjutno 'cityzen'.

En la pasada jornada ante el Leeds, Grealish apenas tuvo 20 minutos para marcar diferencias. En ese partido, el Everton perdió por 1 a 0 con un protestado penalti por mano y Moyes afirmó que su idea era introducirle progresivamente en los onces: “Los planes son de integrarlo poco a poco para que esté en plena condición física”.