Grealish, la pesadilla continua

Jack Grealish no se esconde cuando recuerda la temporada 2023-24. El extremo inglés, que no marcó ni un solo gol en todo 2024, solo fue titular en diez partidos de liga y Gareth Southgate, atento a su flojo rendimiento, tomó la decisión de descartarlo para la Eurocopa. El futbolista del Manchester City, por el que pagaron casi 120 millones de euros al Aston Villa en el verano de 2021, recibía un duro golpe al no viajar a Alemania con los Three Lions. "Fue el peor año de mi vida", reconocía hace unos meses.

El 2025 parecía que arrancaba mejor. Fue capaz de romper su sequía goleadora contra el Salford City en enero y parecía que iba a ganarse más minutos sobre el campo, aprovechando que su City no acababa de funcionar. Sin embargo, dos semanas después de que lo pillaran saliendo de un pub con un aspecto 'curioso', Thomas Tuchel ha decidido seguir los pasos de su antecesor en la selección inglesa y lo ha dejado fuera en su primera lista como seleccionador de Inglaterra.

Ni Southgate ni Tuchel

Como hizo en la Eurocopa, Grealish seguirá a sus compañeros en este parón internacional de marzo, en motivo de la clasificación para el Mundial 2026, desde el sofá de casa. “Me encanta Jack (Grealish). Me encanta todo de él. Su personalidad, su calidad... El tipo tiene coraje, puede aguantar la presión, no tiene miedo de los silbidos del Santiago Bernabéu cuando está con el balón, no le afecta. Entonces, ¿es un jugador que debería estar disponible y que puede tener un impacto en nuestra plantilla? Sí, totalmente", se deshacía en elogios el entrenador alemán.

Jack Grealish, en un partido con Inglaterra / AP

Pero siempre hay un pero. Este fue el de Tuchel. "Pero, últimamente, no ha tenido ritmo. Él mismo, y yo estoy de acuerdo con eso, me dijo: 'Escucha Thomas, no soy un jugador de arrancar y parar. Es muy duro para mí influir en un partido desde el banquillo, volver a estar luego en el banquillo y dos semanas después volver a ser titular'", añadió el técnico alemán en su primera comparecencia de prensa tras anunciar a los 26 convocados para medirse a Albania y Letonia.

No acaba de superar el bache

Parece que Grealish, que siempe ha estado enfocado en ser una pieza clave en el City de Guardiola, no es capaz de dejar atrás este bache que le está limitando tanto. A sus 29 años, el extremo de Birmingham no consigue dar un paso adelante en el Etihad y cada ventana de fichajes se convierte en objeto de rumores para abandonar el club.

Jack Grealish, del Manchester City, se lesionó ante el Madrid / EFE

El alto precio que pago el City en 2021 y las lesiones que está encadenando, que ya le han hecho perderse diez duelos este curso, lo exponen públicamente cuando las cosas no van bien. Esta temporada solo registra dos goles y cinco asistencias y teniendo en cuenta que, además del gol contra el Salford en FA Cup marcó al PSG en Champions League, no ve portería en Premier League desde diciembre de 2013.

Por lo menos, Grealish podía evadirse de esa realidad con los Three Lions, donde sí que entraba en los planes de un Lee Carsley que ocupaba el cargo mientras la FA se decidía por el seleccionador que deberá comandarlos a la gloria en el Mundial 2026.

Aunque el mensaje del alemán es bastante claro. Si no da un paso adelante, será complicado verlo defendiendo a su país en la gran cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.