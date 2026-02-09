Grealish dice adiós a la temporada: "Estoy destrozado"

Duro golpe para Jack Grealish. El extremo inglés del Everton anunció este lunes que la lesión que arrastra desde hace ya algunas semanas le ha obligado a pasar por quirófano, lo que significa que estará apartado de los terrenos de juego unos cuatro meses, y que dice adiós a la temporada 2025/26.

El jugador de los 'toffees', cedido por el Manchester City, se ha sometido a una operación por una fractura por estrés en el pie, lo que culmina de forma prematura su estancia en Merseyside.

"No quería que la temporada terminara así, pero eso es fútbol, estoy destrozado. Cirugía hecha y ahora todo se tiene que centrar en volver a estar en forma. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes", dijo Jack en su publicación en redes sociales.

A sus 30 años, Grealish había marcado dos goles y dado seis asistencias esta temporada.

"El apoyo que he tenido desde que llegué a este increíble club ha significado mucho para mí. El personal, mis compañeros de equipo y especialmente los fans han sido increíbles y me encanta representar a este club. Apoyaré a los chicos todo el camino y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el amor, significa mucho", concluyó el futbolista con las iniciales 'UTFT', un mensaje a la afición del Everton.

Su entrenador hasta ahora, David Moyes, habló de su lesión en su última rueda de prensa, afirmando que su lesión en el pie fue una sorpresa en el club: "Es un duro golpe perderlo. No vino (quejándose) del pie. Recibió una patada en la pantorrilla y pensamos que estaría bien. Que solo era una patada en la parte posterior de la pantorrilla y que estaría bien en un par de días, pero le revisaron el pie y tiene una fractura por estrés. Es una verdadera lástima para el chico. Había vuelto a jugar, disfrutando y haciendo lo que se le da bien. Ha recibido un apoyo magnífico por parte de la afición del Everton. Le tienen en muy alta estima y es una pena que vaya a estar un tiempo de baja".

Debido a esta lesión, parece complicado que Grealish pueda estar disponible para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano de 2026, y que el Everton haga efectiva la cláusula de 50 millones de libras para ficharle de la entidad 'sky blue' este mismo mes de junio.