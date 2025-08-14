Grealish: ¿de quién fue la culpa?

Jack Grealish estuvo en el punto de mira desde el día en el que fue presentado en el Etihad. Por su precio (117,5 millones de euros), por ser una petición expresa de Pep Guardiola y por su personalidad única, que le convierte en un personaje muy mediático, para lo bueno y para lo malo. El atacante de Birmingham llegó al Manchester City el verano de 2021 procedente del Aston Villa. Un traspaso récord que paralizó Inglaterra entera.

El City se llevaba a uno de los futbolistas con mayor presente y futuro del país. Tenía 25 años y estaba destinado a ser uno de los líderes del equipo en el próximo lustro. Sin embargo, este verano, con cinco años más a sus espaldas, cuatro temporadas de altibajos, bastantes títulos y otras tantas suplencias y críticas, abandona el club por la puerta de atrás en calidad de cedido rumbo a un Everton que espera rescatar su mejor versión. O por lo menos, la que no ha disfrutado el Etihad especialmente estos dos últimos cursos, la más determinante. ¿De quién fue la culpa?

Una celebración para la historia

Grealish tenía madera y personalidad de estrella. Talento, descaro, atrevimiento y un look rompedor. Pelo largo, cinta, medias a la altura de los tobillos y unos gemelos llamativos. Un ídolo de masas que alcanzó su cenit tras levantar la Champions League en 2023 en Estambul.

La celebración por Manchester -que se prolongó durante varios días por las discotecas de Ibiza- tuvo un claro protagonista: el atacante de Birmingham. Para el recuerdo su mítica foto en el autobús. Paradójicamente, todo se empezó a torcer tras ese episodio.

El año pasado (2024) fue probablemente el peor de mi vida Jack Grealish — En su etapa como jugador del Manchester City

Si el 2023 fue un gran año para Grealish, el 2024 fue insoportable. "El año pasado fue extraño porque nació mi hija, pero aparte de eso fue uno de los años más difíciles, probablemente el año más difícil de mi vida", llegó a reconocer el jugador en una entrevista. Solo fue titular en 10 partidos de liga y Gareth Southgate le dejó fuera de la Eurocopa 2024 en Alemania, donde los 'Three Lions' cayeron en la final ante España. Solo marcó un gol en todo el año natural, y no fue ni en partido oficial. Lo firmó en la pretemporada contra el Barça en el mes de julio.

Grealish recibiendo instrucciones de Pep Guardiola / EFE

Grealish, que sonó para abandonar el club en 2024 pero decidió ponerse las pilas y tratar de convencer a Guardiola con trabajo extra durante el verano, se propuso hacer borrón y cuenta nueva de cara al 2025. Hubo brotes verdes, rompiendo su sequía goleadora el 11 de enero contra el Salford en FA Cup. Después cuajó buenos partidos de Champions League, pero volvió a quedar desplazado al poco tiempo. Un bache que ya nunca llegó a superar.

Ni Southgate, ni Tuchel

Thomas Tuchel, viendo que no jugaba con regularidad en el City, decidió dejarlo fuera de la convocatoria de marzo para la clasificación del Mundial 2026. "Me encanta Grealish, pero últimamente no ha tenido ritmo. Él mismo, y yo estoy de acuerdo con eso, me dijo: 'Escucha Thomas, no soy un jugador de arrancar y parar. Es muy duro para mí influir en un partido desde el banquillo, volver a estar luego en el banquillo y dos semanas después volver a ser titular'", explicó el actual seleccionador de Inglaterra.

Jack Grealish, durante un partido con Inglaterra / 'X'

Sin confianza ni energía, Grealish cerró este verano una temporada 2024-25 que, como la anterior, fue muy complicada. Entre los dos cursos, jugó menos minutos que solo en la 2022-23, para contextualizar su poca participación. Su salida de cara a la campaña 2025-26 era casi una obligación para un jugador que debe demostrar que puede ayudar a Inglaterra en el Mundial 2026 y que necesita dar un golpe sobre la mesa a sus 29 años.

Muy querido en el club y un compañero ejemplar

Por si alguien dudaba de profesionalidad o de su relación con el vestuario, quienes han trabajado diariamente con él todos estos años dejan bien claro que tiene un enorme corazón y que sus compañeros y el 'staff' ya le echan muchísimo de menos. Grealish era -y es- un ejemplo para todo el mundo en el City por la actitud con la que encara la vida. Su hermana sufre parálisis cerebral y el futbolista inglés siempre se ha desvivido para aportar sus granito de arena en obras sociales.

Desde hace años forma parte de varias organizaciones y es embajador del Special Olympics GB, con el que intenta acercar el deporte a los niños con discapacidad intelectual. Durante la pandemia, subhastó su camiseta del Aston Villa por 55.000 euros, que aportó a la sanidad pública británica. También donó 150.000 euros a hospitales locales. Siempre es el primero en pararse a hablar con los seguidores, en tener datelles con ellos y en regalarles su mejor sonrisa.

Los que mejor lo conocen aseguran que siempre intenta estar de buen humor, y eso se contagiaba en el vestuario. Pese a que su situación deportiva no era la mejor, nunca fue conflictivo. Aceptaba la situación y trataba de revertirla con trabajo y dedicación. Por ello, sus compañeros y el 'staff' desean de corazón que le vaya genial en el Everton.

Oportunidad en el Everton

Quizá le pesó su precio (117,5 millones de euros) y toda la atención mediática que tuvo como futbolista 'skyblue'. Puede que el sistema de Pep Guardiola no le favoreciese -a veces excesivamente rígido para futbolistas acostumbrados a tener total libertad semana tras semana-. O que las expectativas sobre sus registros fueran equivocadas, ya que nunca ha sido un goleador letal. Sin embargo, los 17 tantos y 23 asistencias que ha firmado en 157 partidos con el equipo mancuniano son insuficientes para un futbolista que tendrá que reivindicarse como 'toffee'.

Grealish, nuevo jugador del Everton / Everton FC

Grealish ha dado un paso atrás con la intención de coger impulso. Entre ceja y ceja tiene el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. También volver a codearse entre los mejores atacantes de la Premier League y de Europa. El Everton tiene una ambiciosa opción de compra de 58 millones de euros a final de temporada, cuando ya habrá cumplido los 30 años. Si los 'toffees' la ejecutan, el fútbol sonreirá porque habrá recuperado a un talento espectacular.