Grealish alecciona a Guardiola

Su celebración lo dijo todo. Parecía que le iba la vida en ello. Pero es que la ocasión lo merecía: era el primer gol de Jack Grealish con el Everton. Y qué gol. Sirvió para culminar una remontada sobre la bocina y poner fin al espectacular invicto del Crystal Palace, único club de la Premier League que aún no conocía la derrota en este inicio de curso.

Se acordarán de aquel Jack Grealish que tanto brilló en el Aston Villa y se ganó ser la gran apuesta de un Manchester City que invirtió 117,5 millones en él en verano de 2021, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la entidad 'cityzen'. Un precio que, quizá, le pesó demasiado. Su rendimiento fue menguando y, por ende, su protagonismo fue cayendo en picado. No entraba en los planes de Pep y se le buscó una cesión al Everton, donde trataría de relanzar su carrera.

Guardiola da instrucciones a Grealish / X

Punto de inflexión

Pues Merseyside sí que sería ese punto de inflexión que buscaba el de Birmingham: cuatro asistencias - dobletes en los triunfos ante Brighton y Wolves - y una diana en siete encuentros. Una diana, eso sí, que no será la más bella de toda su trayectoria, pero si una de las más especiales. Estaba donde tenía que estar. Y, así, de rebote, le dio tres puntos importantísimos a unos 'toffees' que se colocaron octavos con 11 puntos, a las puertas de Europa y lejísimos de los puestos de descenso.

"Quería ir a algún lugar para querer volver a jugar”

“En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, desveló Grealish a 'Sky Sports' tras su llegada al Everton. Y habló de su reputación, algo damnificada por culpa de los episodios que protagonizó lejos de los terrenos de juego: “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo”.

Jack Grealish, abrazado por aficionados del Everton / @footballontnt

Manifestó encontrarse "en mi mejor momento cuando me siento querido". "Soy bastante vulnerable fuera de la cancha y quería ir a algún lugar para volver a sentir el amor y despertarme con una sonrisa en la cara y querer volver a jugar”, expresó. Y, sin lugar a dudas, lo encontró en Merseyside.

Detalle con Wharton

Escogido MVP del encuentro, Grealish no dudó en afirmar que dicho galardón "debería haber sido para Adam Wharton porque en mi opinión era el mejor jugador en el campo". Su estelar arranque como 'toffee', sin embargo, no le valió la convocatoria con los 'Three Lions', aunque aseguró entender la decisión de su seleccionador, Thomas Tuchel.

Jack Grealish, durante un partido con Inglaterra / 'X'

"Hablé con el entrenador y entiendo que hay mucha competencia, sobre todo en esa posición de extremo izquierdo en este momento. Rashy [Marcus Rashford] está volando, Eze, Anthony Gordon, ya sabes, todos lo están haciendo muy bien", concluyó.