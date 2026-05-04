Grave susto en Stamford Bridge: Jesse Derry sufre una conmoción cerebral en su debut con el Chelsea

La derrota del Chelsea ante el Nottingham Forest (1-3) en Stamford Bridge dejó una imagen que eclipsó por completo el resultado: la grave lesión de Jesse Derry. El joven talento de la cantera 'blue', de apenas 18 años, vivía su primera titularidad en Premier League, pero su esperado debut terminó con una secuencia completamente desgarradora.

El incidente se produjo justo antes del descanso. Corría el minuto 44 cuando el Chelsea disponía de un córner a favor. Tras un primer rechace, el balón quedó sin dueño, y al tratar de cabecear, Derry chocó de forma violenta con Zach Abbott, defensor del Forest. El impacto fue directo en la cabeza y el futbolista cayó desplomado sobre el césped, sin capacidad de reacción inmediata. El silencio se apoderó de Stamford Bridge mientras las asistencias médicas entraban con urgencia.

Durante más de diez minutos, el partido permaneció detenido. Los servicios médicos atendieron al jugador sobre el terreno de juego, llegando incluso a suministrarle oxígeno antes de inmovilizarlo y retirarlo en camilla con un collarín. Posteriormente, fue trasladado al hospital para someterse a pruebas tras sufrir una conmoción cerebral. Sin embargo, el Chelsea, en un comunicado oficial, tranquilizó al mundo asegurando que Jesse está consciente y que el traslado al hospital fue como medida de prevención.

El episodio empañó por completo una tarde que también suponía el estreno de Calum McFarlane en el banquillo 'blue', tras la reciente destitución de Liam Rosenior. El técnico interino había apostado fuerte por la juventud, dando entrada a Derry en el once inicial como una de las grandes novedades. El canterano, considerado una de las perlas de Cobham, ya había tenido minutos en competiciones coperas, pero este encuentro representaba su verdadera puesta en acción en la élite.

Una derrota que agrava la crisis

En lo deportivo, el golpe también fue duro para el Chelsea. El equipo suma ya seis derrotas consecutivas en liga, una dinámica que le deja sin opciones matemáticas de clasificarse para la próxima Champions League y que complica seriamente su presencia en competiciones europeas. Actualmente, los londinenses ocupan la novena posición con 48 puntos, lejos del objetivo marcado a inicio de temporada.

Los jugadores del Nottingham Forest celebran su tercer gol durante el partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Nottingham Forest / ANDY RAIN

El Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un momento completamente opuesto. Con esta victoria, la tercera seguida, alcanza los 42 puntos y se aleja definitivamente de la zona de descenso, dejando atrás cualquier fantasma en este tramo final del curso. Los 'Tricky Trees' se situán seis puntos por encima del West Ham con nueve por disputarse.

El encuentro se puso cuesta arriba para el Chelsea desde el inicio. El Forest golpeó pronto con el tanto de Awoniyi y amplió distancias poco después desde el punto de penalti. Antes del descanso llegó la jugada clave del partido: la lesión de Derry, que además había provocado una pena máxima para su equipo. Sin embargo, Cole Palmer no logró transformarla tras la parada de Sels.

En la segunda mitad, el Chelsea trató de reaccionar, pero volvió a mostrarse frágil en defensa y sin claridad en ataque. El tercer tanto visitante terminó por sentenciar el duelo. Joao Pedro, con una espectacular chilena, maquilló el marcador en el tiempo de descuento anotando el 1-3 final, en un encuentro en el que el fútbol quedó en segundo plano tras el susto vivido con Jesse Derry.