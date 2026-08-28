Reportes de una "explosión"
Declarado un gran incendio en Londres cerca del estadio de Wembley
Los bomberos desplazan a 125 efectivos para controlar el fuego en una planta de reciclaje y piden a los vecinos confinarse en casa con puertas y ventanas cerradas por el intenso humo
Redacción
Los bomberos de la ciudad de Londres luchan contra un fuego declarado en un centro de tratamiento de residuos y reciclaje cercano al estado de Wembley, en el noroeste de la capital británica.
Al parecer, el incendio se originó en la estación de residuos de LondonEnergy en Hannah Close, situada junto a un almacén de Amazon y cerca de la tienda de Ikea de Wembley, según informa el 'Daily Mail'.
Una veintena de camiones de extinción de incendios y alrededor de 125 bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar las llamas. Además, el cuerpo ha pedido a los residentes del área cercana a "cerrar puertas y ventanas" y permanecer en el interior de sus viviendas "debido a la gran cantidad de humo que se está produciendo".
El Servicios de Bomberos de Londres informó de que el incendio se originó en una "instalación de residuos mixtos", y que ha afectado a una nave industrial.
El servicio de transporte metropolitano de la ciudad ha suspendido el servicio de la línea de metro Metropolitan, mientras que la línea Jubilee no se detiene en las estaciones afectadas por el humo del incendio. Asimismo, se han interrumpido todas las líneas de trenes en dirección a Aylesbury por el mismo motivo. El tráfico de vehículos por la zona también ha resultado afectado.
Las causas del incendio todavía se desconocen, aunque algunos medios locales reportan una "explosión" previa.
Fuente: El Periódico
- Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
- Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
- Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
- El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle