El grave error de dar por muerto a Guardiola antes de tiempo

No hay que dar por muerto a Pep Guardiola y a su Manchester City antes de tiempo. Parece mentira que la lección no esté aprendida tras una década cambiando la historia del fútbol inglés. La realidad es que, pese a no deslumbrar con el brillo de otras temporadas, su equipo puede cerrar el curso con un triplete nacional. De momento, la Carabao Cup ya está celebrada. Ahora, quieren la FA Cup y la Premier League. A mediados de abril, cada vez hay más argumentos para creer en ello.

Al Arsenal le empiezan a temblar las piernas y lo demostró con una importante derrota en casa contra el Bournemouth de Andoni Iraola. Un 1-2 que supuso el tercer pinchazo en los últimos cuatro partidos y que constata que el equipo se está empezando a deshinchar.

A excepción del 0-1 en Lisboa contra el Sporting CP en la ida de cuartos de final de la Champions League, el Arsenal, que tiene opciones serias de pelear por la 'Orejona' en Budapest, perdió la final de la Carabao Cup contra el City (0-2), se despidió en cuartos de FA Cup ante el Southampton (2-1) y cedió los mencionados tres puntos clave en Premier League.

Victoria importantísima en Stamford Bridge

El City, inmerso en una dinámica más positiva (sin contar la Champions League, donde fue eliminado en octavos contra el Real Madrid, no pierde desde el 17 de enero, un 2-0 en Premier League contra el Manchester United), no falló en un momento clave del curso.

Bernardo Silva, disputando un balón en Stamford Bridge con Cole Palmer / EUP

Le costó el primer tiempo, fruto de la poca participación de Doku y Semenyo, pero resistió bien los golpes. El fuera de juego le libró del 1-0 de Cucurella, y creció con el paso de los minutos y el control de la pelota. Cuanto más estáticos estaban los 'blues', más tranquilo estaba Guardiola en la banda.

El gol llegó temprano, a los cinco minutos del inicio del segundo periodo, tras un par de avisos. O'Reilly, en posición de delantero centro, le ganó la posición a Andrey Santos y cabeceó a placer el centro tocado de Cherki. Una 'diana' importantísima de la navaja suiza de Guardiola.

El City, desbocado, encontró el 0-2 muy rápido, obra de Guéhi, que definió dentro del área como un verdadero 'killer', con un latigazo raso abajo tras un pase genial de Cherki. El franco-argelino, con dos asistencias de oro, solucionó un partido clave. Y Doku también quiso unirse a la fiesta, con el 0-3 antes del 70', robándole la cartera a Caicedo en salida de balón y superando a Robert Sánchez por el primer palo.

Marc Guéhi celebra el 0-2 en Stamford Bridge / @ManCity

Ahora, la Premier League está caliente de verdad. El Arsenal manda en la tabla con 70 puntos, seis más que el City, pero con un partido más. ¿Qué significa eso? Que si el equipo de Guardiola gana su duelo pendiente, la distancia real será únicamente de tres puntos.

Y la semana que viene se enfrentan en el Etihad, en la jornada 33, pudiendo empatar a puntos. En caso de tablas, el ganador se decidiría por diferencia de goles totales, a día de hoy favorable al Arsenal por solo tres tantos (+38 a +35).

Del segundo nadie se acuerda

Como dijo el gran Carlos Bilardo, “del segundo nadie se acuerda”. El Arsenal lo ha comprobado muy bien estas últimas temporadas, perdiendo varias veces la Premier League, trofeo que no ganan desde hace 22 años, en los arreones finales.

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El City, en segundo plano tras quedar fuera en Champions League ante el Madrid, ya está en la pelea, y de verdad. ¿Habrá final feliz en Manchester o en Londres? El golpe de autoridad en Stamford Bridge es de máxima importancia.