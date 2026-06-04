El gran misterio con Xabi Alonso y el Liverpool

Hace ya casi tres semanas que el Chelsea oficializó la llegada de Xabi Alonso. El tolosarra llegó a Stamford Bridge con plenos poderes para llevar a cabo una revolución en el club, después de que Enzo Maresca demostrara que había luz al final del túnel. Sin embargo, por mucho que el proyecto 'blue' tenga ambición y recursos, había una parte del planeta fútbol que quería ver al tolosarra en otro banquillo: el del Liverpool.

Ver a un jugador que fue leyenda de un club regresar como entrenador siempre tiene algo especial. Esos tintes de romanticismo, cada vez más extintos en un fútbol ultramercantilizado, los encumbraba el posible regreso de Xabi Alonso a Anfield.

Su fichaje se habría explicado también por motivos deportivos, como demostró en Leverkusen. De hecho, de haber fichado por el equipo red, habría contado con Florian Wirtz o Jérémie Frimpong, piezas clave en su paso por el BayArena.

Xabi Alonso fue el gran maestro de Wirtz en Leverkusen / AGENCIAS

Eso sí, también habría sido una apuesta arriesgada. El banquillo no entiende solo de pasado ni de vínculos sentimentales. Miren al Real Madrid. La jugada no terminó de salirle bien. Su idea necesitaba autoridad, tiempo y una estructura alineada con sus exigencias, pero se encontró con Vinicius y con un Florentino Pérez que hizo caso omiso a varias de sus demandas para poder implantar su modelo.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

Anfield podía haber sido el lugar perfecto para que Xabi Alonso construyera algo grande, aunque ahora tendrá que serlo Stamford Bridge. Y eso, en cierta parte, es un auténtico misterio. Xabi Alonso estuvo sin equipo unos cuantos meses.

Mientras tanto, el Liverpool parecía decidido a mantener su confianza en Arne Slot pese a una temporada demasiado descafeinada. Sin embargo, poco más de una semana después de que el Chelsea oficializase la llegada del tolosarra, Slot fue destituido. El 'timing', como mínimo, fue extraño.

El entrenador del Liverpool Arne Slot durante el partido de la Champions League ante el Paris Saint Germain / Peter Byrne/PA Wire/dpa

Cuando el conjunto 'red' decidió actuar, el técnico que muchos soñaban para Anfield ya tenía destino. Y no cualquier destino: el Chelsea, rival directo en la Premier. Ahora, el elegido es Andoni Iraola. El técnico de Usurbil llegará al Liverpool tras cerrar un acuerdo verbal hasta 2028 y con la intención de rodearse de sus hombres de confianza, que le han ayudado a triunfar en el Bournemouth.

Andoni Iraola dirige al Bournemouth en el partido ante el Crystal Palace / DPA vía Europa Press

Su llegada a Anfield no parece una decisión improvisada ni tomada a la ligera. Viene avalado por su buen hacer en el Vitality Stadium, donde es considerado un héroe. Pero no deja de sorprender por qué el Liverpool no se movió un poco antes con Slot para ir a por Xabi Alonso.

Lo que es indudable es que hay una pregunta en el aire: ¿es Iraola una apuesta firme y meditada del Liverpool o es la consecuencia de haber llegado tarde a Xabi Alonso? Solo lo saben en Anfield.