La gran mentira sobre el Boxing Day: "Es tradición ir a ver los partidos en familia, qué vergüenza para la Premier League"

El "Boxing Day" se celebra el 26 de diciembre, el día inmediatamente posterior a Navidad, y es una de esas fechas que mucha gente identifica hoy por las rebajas o por el fútbol, aunque su significado original viene de mucho más atrás. A pesar de lo que sugiere el nombre, no tiene nada que ver con el boxeo ni con el puñetazo de Anthony Joshua que le partió la mandíbula a Jake Paul. "Boxing" alude a "box", es decir, "caja", y la tradición se asocia a la costumbre de repartir cajas con regalos, dinero o comida como gesto de gratitud.

Su origen suele explicarse a partir de prácticas muy extendidas en el Reino Unido durante los siglos XVIII y XIX. En muchas casas acomodadas, el personal doméstico trabajaba el día de Navidad atendiendo a la familia y el 26 era el momento de descanso y también el día en que recibían su "Christmas box": una caja con propina, obsequios o alimentos para llevar a sus hogares. En paralelo, en entornos religiosos y comunitarios existían cajas de donativos que se abrían tras Navidad para repartir ayuda entre personas necesitadas. De ahí se consolidó la idea de que el 26 de diciembre era un día asociado a "dar" y a reconocer el esfuerzo de quienes habían sostenido la celebración navideña para otros.

Aglomeración en la Oxford Street de Londres con motivo del 'Boxing Day', el 26 de diciembre, día que arrancan las rebajas en el Reino Unido. / CARLOS JASSO / BLOOMBERG

En el Reino Unido, el Boxing Day está integrado en el calendario como festivo oficial, lo que, sumado a su cercanía con Navidad, lo transformó en una jornada ideal para visitar a familiares y amigos o simplemente prolongar el descanso durante estas fechas. A nivel comercial, durante décadas fue el gran día de rebajas posterior a Navidad, con grandes colas por la liquidación de stock navideño, y aunque el comercio electrónico ha extendido las campañas, el 26 sigue siendo un hito del calendario de compras en muchos lugares. Sin embargo, si hay un vínculo cultural que ha terminado de fijar el Boxing Day en el imaginario popular británico, ese es el fútbol inglés.

La relación entre el Boxing Day y el fútbol nace, en parte, de algo tan simple como el contexto: al ser día festivo y existir históricamente menos opciones de ocio doméstico, el fútbol se convirtió en un plan perfecto para llenar estadios y reunir a la gente. Durante muchos años, de hecho, en Inglaterra se jugaron partidos tanto el día de Navidad como el 26 de diciembre, y los calendarios se diseñaban procurando emparejar rivales cercanos para reducir desplazamientos en una época en la que viajar era más complicado y caro. Ese encaje práctico ayudó a consolidar la costumbre de que, a diferencia de otros países, el fútbol estuviera presente en Navidad como una celebración más y para que las familias se juntaran para ver al equipo de su ciudad, de su pueblo o de su barrio, sin importar la división ni el nivel de élite.

¿POR QUÉ SÓLO SE JUEGA UN PARTIDO EN EL BOXING DAY?

Con el tiempo, el Boxing Day se transformó en una fecha clave de competición en todos los niveles del fútbol británico, y especialmente en la Premier League, que lo ha explotado como una ventana al mundo: mientras otras grandes ligas europeas suelen detenerse en esas fechas, Inglaterra ofrece partidos oficiales en pleno periodo navideño, lo que multiplica la atención internacional y convierte la jornada en un escaparate. Sin embargo, el vínculo del Boxing Day ha ido perdiendo fuerza en la Premier debido a la presión en el calendario y los derechos televisivos, lo que llevó hasta la drástica decisión de reducir los partidos que se disputan este viernes 26 de diciembre a uno solo: el Manchester United - Newcastle United en Old Trafford (21:00 horas CET, DAZN).

"Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales". Este es el motivo "oficial" por el que no disfrutaremos de una escena similar a la de la temporada 24/25, cuando ocho de los diez enfrentamientos de la jornada se disputaron en el Boxing Day, que cayó un jueves. De cara a 2026, y con el día 26 de diciembre cayendo un sábado, se espera que esta tradición vuelva a la normalidad en la Premier.

Ahora bien: ¿Y si os dijera que es mentira que se juegue solo un partido y que en Inglaterra se disputan 36 encuentros (33 de ellos de forma simultánea) entre las otras tres divisiones profesionales de la pirámide? Pues sí, lo cierto es que el 'veto' de la Premier League al Boxing Day no afecta a la segunda, tercera o cuarta división (Championship, League One, League Two) ni tampoco a la National League (quinta división) y las categorías no profesionales, que se han mantenido firmes y han mantenido su programación tradicional por estas fechas. Por si con un Manchester United - Newcastle se os queda corto el día, lo podéis rellenar con un Milwall - Ipswich Town (14:00 horas), un Leicester - Watford (16:00 horas) y un Wrexham - Sheffield United (18:30 horas). Sólo estoy dando ideas.

En ese sentido, los aficionados ingleses celebran que la Football League no haya seguido el mismo camino que la Premier League, con una opinión que merece ser escuchada como la del exentrenador de Crystal Palace, Stoke City o West Brom Tony Pulis, una leyenda viva: "Veo el calendario navideño de la Premier y me siento terriblemente decepcionado. Es tradición del Boxing Day ir a los partidos en familia, e históricamente siempre han atraído una asistencia excepcional en todos los niveles. ¿De verdad hemos llegado al punto de que quienes deciden los partidos de la Premier League no parecen entender ni preocuparse por lo que quieren los aficionados, los que acuden semana tras semana? Me alegra mucho que la Football League haya mantenido su tradición con un programa completo de partidos. ¡Bien hecho, y qué vergüenza para la Premier League!".