La gran 'limpia' que prepara el United

El Manchester United necesita un cambio, una revolución. Ni en el campo ni en los despachos tiene el equipo 'red devil' la estabilidad que se espera para un grande de la Premier League y de Europa, y la afición pide a gritos algún cambio que devuelva al equipo a lo más alto.

"Algunos jugadores del United no son suficientemente buenos, y algunos están probablemente sobrepagados". Ya se podría ver por dónde iban los tiros con estas declaraciones del copropietario del club Sir Jim Ratcliffe hace unas semanas. Según informa en las últimas horas 'The Athletic', hasta 12 jugadores de la actual plantilla podrían ver la puerta de salida este mercado de verano. Al menos, esa es la intención de la directiva. Revolución total en el vestuario de Old Trafford.

Sería el 'éxodo' más grande de jugadores en años, e incluiría a figuras relevantes en la plantilla como Kobbie Mainoo o Alejandro Garnacho, así como Marcus Rashford, que tiene una cláusula de compra del Aston Villa de unos 45 millones que el club mancuniano espera que se haga efectiva.

En el caso de los canteranos, según informa David Ornstein, el club escucharía ofertas por ellos ya que toda cantidad ofertada sería beneficio puro en las arcas inglesas, algo necesario para ir a por jugadores claves en el nuevo proyecto tras las desorbitadas cantidades desaprovechadas en los últimos mercados.

Mainoo, valorado en 55 millones y Garnacho, en 45, podrían ser perfiles que aporten grandes cantidades para sanear las cuentas 'red devils'.

Y los otros cedidos, como Antony y Jadon Sancho, podrían tener sus horas contadas como 'red devils'. El brasileño, encantado en Sevilla, intentaría buscar una fórmula para quedarse defendiendo la camiseta del Betis y el inglés tendría una cláusula de compra obligatoria del Chelsea de 25 millones de euros a final de temporada. En la misma situación estará Tyrell Malacia, cedido al PSV.

A estos nombres se añaden los 'adiós' esperados como Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen and Victor Lindelof. Evans, de 37 años, no ha sumado una titularidad en meses y su salida es inminente; Heaton, de 39, estaría pensando en la retirada, según Manchester Evening News; y Eriksen y Lindelof serán agentes libres, por lo que el club no tiene intención de renovarles.

Los salarios de los jugadores del Manchester United en la temporada 2024/25 / THE SUN

Otro de los señalados es Casemiro, de 33 años, que tiene aún contrato un año más, pero no ha dado el rendimiento esperado en Old Trafford, sobre todo esta campaña. Con una inversión de unos 70 millones en 2022, el club buscará una solución que satisfaga a ambas partes.

Por otro lado, el portero André Onana sería otro de los sacrificados. Según las informaciones, la directiva del United baraja ofertas por él de Arabia Saudí, y sería una seria opción de salida.

Según afirmó recientemente el propio Amorim, entrenador del United, varios jugadores ya saben que sus días en el club pueden ser contados.

"Todo el mundo entiende que en el fútbol a veces hay que quedarse, a veces hay que seguir adelante. Si sé cómo explicarlo, lo haré porque me gusta ser claro", dijo Amorim. "Fui jugador y me gusta usar esa experiencia: cuando eres honesto con alguien, lo asimila. Al principio puede ser difícil, pero lo entenderán".

"Soy bastante sincero con mis jugadores y, a veces, saben que tienen que irse al final de la temporada", añadía. "Podemos hablar de eso al final; todavía quedan muchos partidos por jugar. Pero eso está claro y no es una situación difícil".