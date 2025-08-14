El gran gesto del Chelsea con la familia de Diogo Jota y André Silva

Bonito detalle por parte del Chelsea. El club londinense, que sorprendió a todo el planeta alzando el título del Mundial de Clubes. El conjunto 'blue' fue tremendamente superior a un PSG que parecía invencible durante la temporada, pero que sucumbió ante una gran exhibición de Cole Palmer. Parte de los beneficios conseguidos en el torneo serán donados al entorno de Diogo Jota y André Silva.

Su éxito en el torneo le reportó al club unas ganancias estimadas de 114,6 millones de dólares, cerca de los 100 millones de euros. El Chelsea asignó un fondo de 15,5 millones de dólares que se distribuirá equitativamente entre los jugadores que representaron al equipo de Enzo Maresca durante el torneo, incluyendo a un miembro más.

Y dicho miembro es la familia de Jota y Silva. Tanto el club como los jugadores decidieron conjuntamente que se realizará un pago igual al entorno, según informa 'The Athletic'. El valor de cada porción supera los 500.000 dólares, sin tener en cuenta los impuestos y otros costes. Un gesto de deportividad que muestra los valores que debería tener siempre el fútbol.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, celebrando la victoria del Mundial de Clubes / Perform

Diogo Jota sigue en el recuerdo de los aficionados del fútbol. El futbolista portugués falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano en un accidente de tráfico en Zamora junto a su hermano, André SIlva. Diez días antes de que el Chelsea se alzara con el título del Mundial de Clubes y dejando conmocionados a todos los aficionados y deportistas.

El Liverpool reveló recientemente su planes para una escultura conmemorativa de Anfield, en memoria de Diogo Jota, que anotó 65 goles en 182 partidos con el conjunto 'red'. Además, los jugadores llevarán el emblema 'Forever 20' en sus camisetas y chaquetas durante la temporada 2025/26 y se hará un minuto de silencio en el estadio en el primer partido de la Premier League ante el Bournemouth.

Pedro Neto, jugador del Chelsea, en el Mundial de Clubes / EFE

Jota tenía amigos en el Chelsea, como por ejemplo su compatriota Pedro Neto, con el que compartió vestuario tanto en los Wolves como en la selección nacional de Portugal. A Neto se le vio contener las lágrimas durante el minuto de silencio que hicieron los 'blues' en el partido ante Palmeiras, mientras vestía una camiseta con el nombre de los dos hermanos.

"Mi dulce amigo Jota. Qué hombre, qué esposo, qué padre, qué compañero y qué amigo... Tu risa entrañable que nos hacía reír a todos sin parar. Aprendí mucho de ti y, como decías a menudo: "No hay fantasías en el mundo". Eres grande y siempre lo serás, y así te recordaremos por siempre. Nunca te olvidaremos, cuídanos", publicó Neto en Instagram.