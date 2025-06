La graciosa anécdota de Pep Guardiola con Agüero en sus últimos días en el City: “Voy a demostrarle a ese ‘gitano’ que soy bueno… y se infló”

Guardiola y el 'Kün' Agüero se llevan muy bien. Són dos grandes leyendas del Manchester City y han llenado las vitrinas del club de trofeos. Ambos coincidieron durante cinco temporadas en el club cityzen, desde la llegada del técnico de Sampedor en 2016. Ahora, Guardiola afronta su décima temporada al cargo del equipo, mientras que el 'Kun' Agüero disfruta de su retirada como futbolista profesional.

"Yo le quiero mucho. Es uno de los más humildes que hay. Metió uno de los goles más importantes de la historia del Manchester City. Con ese gol, que fue la primera Premier, empezó el proyecto. Nunca el City había jugado la Champions. Es un proceso de adaptación y faltaba que la gente creyese que podía competir contra el Real Madrid o los grandes equipos de Europa", decía Guardiola tanto del delantero argentino como del proceso competitivo del conjunto 'skyblue' en Champions, hasta llegar a lograr la UEFA Champions League.

Esta temporada el Manchester City no ha completado su mejor año. El equipo ha sufrido, y también Guardiola, para terminar el año y colocar al equipo, almenos, en posiciones Champions. El de Sampedor es un entrenador autoexigente y siempre quiere que sus jugadores den el cien por cien sobre el césped. Con el Kun, tuvo que adaptarse con el tiempo a su forma de jugar y al inicio de su coincidencia en el vestuario, tanto el argentino como el catalán tuvieron que lidiar con desavinencias.

Cuando llegó Guardiola al frente del equipo, el City negoció con el Borussia Dortmund para fichar a Aubameyang, que en ese momento era una de las grandes referencias tanto en la Bundesliga como en Europa. Unas 'intenciones' que enfadaron a Agüero y que pusieron en duda su continuidad. “Puede hacer mucho más”, era el mensaje, a pesar de que el ex-Independiente había comenzado la temporada metiendo tantos goles como siempre. De hecho, terminó la temporada 2016-17 con 33 goles, su mejor producción desde que llegó al City en 2011.

Agüero y Guardiola tenían un pacto

Pese a que el Kun no era el delantero ideal para Guardiola, debido a la presión que exigía el de Sampedor, Agüero siempre cumplía a nivel de estadísticas. Años más tarde, el argentino contó: "¿A mí Guardiola sabés qué es lo que me decía? Me decía: ´Yo no te voy a hacer correr porque no sos de ir a presionar, no sos de ir a hacer desgastes defensivos. Pero yo te voy a pedir una sola cosa: ganame los partidos. Yo te saco la presión, pero ganame los partidos. El talento está, pero necesito más, más, más".

En la entrevista, Guardiola afirma entre risas que tenía un 'plan' estratégico diseñado exclusivamente para el exdelantero: “Con Agüero era gracioso porque no le podía pedir que cubriera a tres. Lo ponía con uno”.

La intensidad que pretendía el entrenador de sus jugadores en la presión al rival encontraba en el Kun Agüero un eslabón un poco más lento. Muchas veces Pep le había pedido al ex Selección Argentina que colaborara más en ese empuje colectivo. Pero al Kun Agüero le costaba. "Para mi Pep...uff, y eso que empezamos medio amor-odio, pero le terminé entendiendo y él me entendió a mí. Terminamos juntos tratando de llevar el club a los más alto", dijo Agüero.

Guardiola charla con los Buyer sobre sus anécdotas en el Manchester City / Xbuyer (Youtube)

La anécdota antes de su salida

Guardiola contaba en la entrevista con los XBuyer uno de los momentos más duros que ha tenido en su trayectoria como entrenador cityzen. Fue cuando tuvo que comunicarle al Kun Agüero que no contaban con él y, por tanto, que tendría que poner fin a su etapa como 'leyenda' a final de temporada.

Ese día, Agüero, rabioso en el entrenamiento, se infló a goles y mejoró considerablemente en cuanto a números sobre el césped. “El día que le comunicamos que no íbamos a renovarle, fue muy difícil. Ese día metió doscientos goles. Hizo una cara de ‘le voy a demostrar a ese gitano qué soy bueno’. Luego hizo dos goles contra el Everton en el último partido. Fue un privilegio entrenarlo", comenta Guardiola, con palabras de agradecimiento al jugador.