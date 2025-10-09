Gracias y adiós: ¿Qué pasa el día después de que te echen de una cantera? Así es el centro de apoyo del Crystal Palace

Las academias de futbol suelen describirse como un embudo: miles de jóvenes las atraviesan persiguiendo un objetivo, un sueño, pero muy pocos alcanzan la meta. Este hecho, tan recurrente y tan poco hablado a la vez, evidencia la importancia de tener más en cuenta la salud mental de aquellos que se quedan por el camino.

Consciente de esta realidad, el Crystal Palace ha decidido marcar un precedente al ser el primer equipo en abrir un centro de apoyo dedicado a los jugadores liberados de la academia, demostrando que no solo se preocupan por sus habilidades en el campo, sino también por sus vidas y su futuro si el futbol no se acaba convirtiendo en su profesión.

La trágica historia que llevó a las 'águilas' a abrir un nuevo camino

La semilla de este proyecto se plantó tras una tragedia. En octubre de 2020, Jeremy Wisten, de 18 años, se quitó la vida un año después de haber sido liberado de la cantera del Manchester City. Su muerte fue una llamada de atención para visibilizar la salud mental, especialmente entre los jugadores que no logran dar el salto profesional.

La historia de Wisten y el revuelo que tuvo la noticia por la indignación pública llevó al Crystal Palace en 2022 a presentar su proyecto que establece un programa de seguimiento para los jugadores de la academia que abandonan la entidad.

El Crystal Palace, campeón de la última Community Shield / AP

Acompañar el futuro de los que se quedan atrás

El programa consiste en un paquete a tres años vista, dándoles a estos exjugadores tiempo suficiente para reorientarse, descubrir nuevas pasiones y construir un futuro con sentido. El club quiere enfatizar en que la vida no se acaba con el futbol y busca que los jugadores se sientan valorados y apoyados durante este difícil proceso.

Steve Parish, presidente del club, dijo: "Reconocemos que cuando un jugador veterano de la academia es liberado, puede parecer el fin del mundo para ese joven, y debemos hacer todo lo posible para ofrecer apoyo a los jugadores afectados durante ese proceso y guiarlos en la siguiente etapa de su camino. Este proyecto llamado 'Aftercare Programme', explora varias alternativas.

"Eso normalmente comienza con nosotros presentando nuevos clubes o continuando con la inclusión de los jugadores en los partidos para permitir que otros clubes los vean jugar. Pero también puede tratarse de ayudarlos a continuar su educación o a comenzar una vida laboral fuera del fútbol. Sea cual sea su camino, queremos ofrecerles nuestro apoyo para que alcancen el éxito", explicó Parish en su momento.

Los jugadores del Palace celebrando un gol / Agencias

El Crystal Palace sigue siendo protagonista dentro y fuera del campo. El vigente campeón de la FA Cup y la Community Shield es el primer equipo que lanza un centro de apoyo dedicado a los jugadores que salen de la academia, mostrando una enorme responsabilidad como club, y siendo una iniciativa que ya ha sido aplaudida por el mundo del futbol.

Las 'águilas' esperan ser el faro para que otros clubes implementan el mismo proyecto, demostrando que la verdadera victoria reside en empoderar vidas, tanto dentro como fuera del campo.