Gonzalo ya es ídolo para la afición del Fulham

Gonzalo García logró causar una gran impresión en el Mundial de Clubes de 2025 con el Real Madrid, al convertirse en el máximo goleador de la competición. Así, todo parecía apuntar a que el conjunto madridista había encontrado a un gran goleador formado en 'La Fábrica'.

Sin embargo, aun cuando aprovechó sus oportunidades en la pasada campaña al anotar ocho goles y repartir cuatro asistencias sin contar con muchos minutos, el delantero centro español fue traspasado al Fulham de Álvaro Arbeloa.

El movimiento generó mucha controversia por la tasación de 40 millones de euros por el 70 % de los derechos del jugador, al valorarse desde algunos frentes que el precio era desproporcionado con lo mostrado hasta el momento. Algunos seguidores incluso hicieron hincapié en la figura de Arbeloa para insinuar que estaba inflando ventas desde la 'Casa Blanca' hacia su nuevo conjunto.

No obstante, al goleador solo le ha hecho falta un partido para demostrar sus cualidades y ganarse el cariño de su nueva afición, la cual incluso coreó su nombre en la primera jornada de la Premier League.

"You’re indestructible. Always believe in your..."

Solo hicieron falta 54 minutos para que Gonzalo García perforara por primera vez las redes de la portería de Craven Cottage, recortando diferencias y situando el 2-3 frente al Chelsea, resultado con el que se llegaría al final del encuentro. Así, si bien no pudo evitar la derrota de su nuevo equipo, se ganó los alabos de la afición, quien le dedicó un peculiar cántico. "Always believe in your soul. You’ve got the power to know, you’re indestructible. Always believe in your... Gonzalo-lo!", cantaban los 'cottagers' después de que el exmadridista aprovechara un rechace de Robert Sánchez para marcar su primer gol en el día de su debut oficial.

Eso sí, pese al tanto, Gonzalo no se mostró contento en el postpartido, puesto que no había logrado rescatar ningún punto. "Como dije el otro día, me gusta ganar y hoy no lo hemos hecho, así que por eso estoy triste. Por supuesto, no puedo no estar contento por marcar mi primer gol en Premier League aquí, en Craven Cottage, delante de los aficionados, pero lo importante es el equipo, cuál es el resultado al final del partido. Hoy no ganamos, así que no estoy contento", sentenció.

Además, Álvaro Arbeloa también dedicó unas palabras al jugador en la rueda de prensa, mostrándose satisfecho con su rendimiento a la vez que preocupado por la falta de gol de su equipo. "Creo que es muy importante para él, y también para Josh King, porque tienen la calidad y el talento, pero necesitamos goles. Ya lo sabíamos cuando perdimos 20 goles con respecto a la temporada pasada con las salidas de Raúl Jiménez y Harry Wilson, así que necesitamos jugadores que puedan marcar goles y hacer números, como Gonzalo, Josh, Oscar Bobb, César Palacios, Kevin...", comentó el técnico.