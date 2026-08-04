Golpe millonario del United: firma un patrocinio récord para su equipación de entrenamiento

El Manchester United ha cerrado un nuevo acuerdo de patrocinio con Betway que marcará un antes y un después en el negocio del fútbol. El club inglés anunció este martes una alianza multianual con la casa de apuestas, que se convertirá en el patrocinador principal de la ropa de entrenamiento de los equipos masculino y femenino.

Aunque la entidad de Old Trafford no ha hecho públicas las cifras oficiales del contrato, diversos medios británicos apuntan a que el acuerdo rondará los 20 millones de libras por temporada, una cantidad que convertiría esta operación en el patrocinio de equipaciones de entrenamiento más lucrativo jamás firmado en el fútbol.

El logotipo de Betway aparecerá en toda la indumentaria de entrenamiento, así como en diferentes soportes publicitarios durante los días de partido tanto en Old Trafford como en el estadio del equipo femenino. La compañía también pasará a ser el socio global exclusivo de apuestas del club.

La operación llega en un momento de importantes cambios en la Premier League. Desde la temporada 2026-27, los clubes ya no podrán lucir publicidad de empresas de apuestas en la parte frontal de las camisetas de juego, una medida acordada por los propios equipos de la competición. Sin embargo, la normativa sigue permitiendo este tipo de patrocinios en la ropa de entrenamiento y otros activos comerciales, una vía que el United ha aprovechado para cerrar un contrato de enorme impacto económico.

El club llevaba una temporada sin patrocinador específico para su equipación de entrenamiento tras el final de su relación con Tezos. Ahora recupera uno de sus activos comerciales más valiosos con un acuerdo que refuerza sus ingresos en un momento clave.

Más recursos para reforzar el proyecto deportivo

Desde la dirección del Manchester United consideran que esta alianza fortalecerá la capacidad financiera de la entidad para seguir impulsando el crecimiento del club dentro y fuera del terreno de juego. Según la prensa inglesa, parte de estos nuevos ingresos estarán destinados a aumentar la inversión en la plantilla y consolidar el proyecto deportivo de cara a la nueva campaña.

En ese sentido, Marc Armstrong, director comercial del Manchester United, celebró el acuerdo y destacó la dimensión estratégica de la alianza. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Betway como nuevo socio principal oficial. La magnitud de este acuerdo refleja nuestra estrategia de crecimiento, la fortaleza y el atractivo global que sigue teniendo el Manchester United y nuestra capacidad para atraer a marcas líderes que quieren conectar con nuestra enorme comunidad de aficionados en todo el mundo", afirmó.

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El ejecutivo también puso en valor el perfil internacional de la empresa de apuestas. "Betway es una marca reconocida a nivel mundial y con una presencia muy importante en el deporte. Estamos deseando trabajar juntos para impulsar sus ambiciones globales y crear nuevas oportunidades que acerquen aún más a los aficionados al Manchester United", concluyó.