Golpe legal del City a la Premier por los acuerdos de patrocinio

El Manchester City confirmó este lunes que ha alcanzado un acuerdo con la Premier League que pone fin a la disputa legal sobre las normas de Transacciones con Partes Relacionadas (APT, por sus siglas en inglés). El club informó en un comunicado que la acción de arbitraje iniciada a principios de este año ha quedado terminada tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

"El Manchester City y la Premier League han alcanzado un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club este año sobre las normas APT y, como resultado, las partes han acordado dar por terminados los procedimientos", señaló el escrito de la entidad.

"Este acuerdo pone fin a la disputa entre las partes respecto a las normas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las actuales normas APT son válidas y vinculantes. Se ha acordado que ni la Premier League ni el club realizarán más comentarios sobre el asunto", añadió.

El conflicto

El conflicto se originó en 2023, cuando un acuerdo de patrocinio con Etihad Airlines, patrocinador del estadio y de la camiseta del City, fue bloqueado e impugnado por no considerarse de "valor de mercado justo". Es decir, la competición consideraba inflado el acuerdo 'cityzen' con su patrocinador, originario del mismo país que los dueños de la entidad.

Tras un primer tribunal que dio parcialmente la razón al equipo dirigido por Pep Guardiola, la Premier League optó por modificar la normativa en lugar de eliminarla por completo, lo que llevó al Manchester City a presentar un nuevo desafío legal que habría derivado en un segundo tribunal dentro de un mes, en octubre.

El club británico ha logrado que las regulaciones de la Premier sobre asociaciones comerciales -en vigor desde la adquisición del Newcastle por parte de Arabia Saudí- sean ilegales, por lo que se considera una victoria de un Manchester City que podría tener vía libre para firmar su acuerdo de patrocinio con Etihad Airlines, que mejoraría las condiciones que ya se firmaron en 2011 en un acuerdo con el que ingresaban 400 millones de libras durante 10 años.

La Premier, por su parte, también puede sentirse aliviada, según informa el 'DailyMail', pues sus reglas modificadas permanecerán vigentes y, tal y como ha aceptado el City, serán válidas y vinculantes.

Este acuerdo pone fin a un enfrentamiento que está separado del caso de las 130 supuestas irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga, que aún no ha recibido veredicto.