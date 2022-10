Gol para el recuerdo de Jay Stansfield, jugador del Exeter City

Jay es hijo de Adam Stansfield, ídolo y leyenda del club que falleció por un cáncer con 31 años Con el número 9 de su padre, Jay marcó su primer gol con el Exeter en la victoria ante el Barnsley

El futbol inglés nos dejó el pasado fin de semana una de las historias más emotivas e increíbles de los últimos tiempos. El jugador del Exeter City, Jay Stansfield, marcó un gol con la camiseta que durante 4 años vistió su padre, Adam, y con la que se convirtió en una leyenda del club no solo por sus registros goleadores sino también por su legado fuera del campo.

Adam Stansfield falleció por un cáncer de colon en el año 2010, cuando militaba en las filas del Exeter. Sus 37 goles en 142 apariciones lo convirtieron en todo un estandarte de la ciudad.

Jay Stansfield, que llegó el pasado mes de agosto cedido por el Fulham, consiguió su primer gol con el Exeter ante el Barnsley de la League One inglesa, asegurando la victoria para el cuadro visitante en un encuentro muy especial para el futbol inglés. Jay incluso replicó la icónica celebración que hacía su padre cuando anotaba, deslizándose de rodillas con los brazos en alto hacia los aficionados de su equipo.

