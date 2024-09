Giro radical en el futuro de Salah

Tras la contundente victoria del Liverpool por 0-3 en Old Trafford del pasado domingo, se generó un auténtico 'huracán' tras las declaraciones de Mohamed Salah. El egipcio y leyenda del equipo afirmó que esta era su última temporada como jugador 'red'.

Salah confirmó su salida nada más terminar el encuentro: "Como sabéis, es mi último año en el club. Solamente quiero disfrutarlo, no quiero hablar de ello. Nadie del equipo me ha hablado sobre un nuevo contrato, así que esta será mi última temporada. No depende de mí... pero nadie me ha hablado desde el club", sentenció.

La tristeza entre el aficionado del Liverpool es mayúscula. El jugador es un auténtico emblema en el equipo y formó parte de un grupo que pasará a la historia bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Mohamed Salah ha disputado un total de 352 encuentros con la camiseta del Liverpool, anotando 214 tantos y repartiendo 92 asistencias. Unas cifras que demuestran lo importante que ha sido el extremo para el conjunto inglés.

Pero su situación puede dar un giro radical. Según informa 'Echo', diario local de Liverpool, el jugador no tira la toalla y su historia con el Liverpool puede continuar a final de temporada. Tal y como apunta el rotativo, la idea de Salah es renovar con el Liverpool. Tanto él como su familia quieren seguir en la ciudad inglesa y descartan cualquier opción que venga de ligas exóticas como la Saudi Pro League o la MLS.

¿CAMBIO DE OPINIÓN EN EL CLUB?

Además, la idea del club también podría haber cambiado. En Inglaterra, tras la información publicada sobre su futuro, explican que las últimas palabras del jugador han provocado que el Liverpool se ponga 'manos a las obras' para trabajar en su renovación. El club se muestra optimista en que la oferta sea satisfactoria para el jugador y, de esta manera, el egipcio siga ligado al club de su vida durante los próximos años.

Al 'culebrón Salah' aún le restan muchos capítulos. Las palabras del extremo apuntaban a que la historia entre jugador y club llegaba a su fin, pero la situación podría haber cambiado en las últimas horas. Desde que llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente de la Roma, la conexión entre jugador y club ha sido mayúscula. El egipcio quiere seguir y el Liverpool, según apuntan desde Inglaterra, se plantea ofrecerle una oferta de renovación.