Gift Orban confiesa su sueño de futuro

El joven de 20 años sueña con jugar en el Manchester United, Liverpool o al Man City El atacante también criticó con dureza al Arsenal: "es como si no quisieran ganar títulos"

El delantero nigeriano Gift Orban, que actualmente juega para el club belga Gent, ha explicado que le encantaría jugar en la Premier League, en medio de los rumores de que el Manchester United estaría interesado en su fichaje, y ha confesado los equipos de la máxima categoría del fútbol inglés a los que le gustaría ir.

"Mi último sueño es jugar en la Premier League. Manchester United, Liverpool o al Man City. No me gusta el Arsenal, es como si no quisieran ganar títulos. Quiero ir a algún lugar donde lo hagan", apuntó Orban en declaraciones para Sporza.

El joven de 20 años también habló sobre diferentes destinos: "Hay que apuntar alto en la vida. Todavía soy demasiado joven para Arabia Saudita. Jugar en un estadio con tres seguidores no es para mí".

"Nunca tendré miedo ni siquiera contra el Real Madrid? Porque soy un niño de la calle. Mis padres tenían una casa: mi padre en Nigeria, mi madre en Togo. Empecé jugando al fútbol en los suburbios de Lagos cuando era niño", finalizó con confianza el delantero nigeriano del Gent belga.

Gift Orban ha sido uno de los mejores delanteros esta temporada en Europa, anotando 19 goles en 19 partidos. El joven de 20 años ha irrumpido en escena esta temporada, anotando el hat-trick más rápido de la historia en las competiciones de la UEFA y arrasando en la Jupiler Pro League de Bélgica. Gent se arriesgó con el joven, después de una temporada de 16 goles en la segunda Noruega. Ahora, Orban se ha convertido en uno de los jugadores más buscados de Europa.