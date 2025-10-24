En el Getafe no se creen lo de Uche

El salto mortal de Christantus Uche (Nigeria, 2003) en tan solo tres años es digno de admirar: en julio de 2023 se incorporó al Ceuta - por aquel entonces en Primera Federación - procedente del Moralo CP de Tercera RFEF a cambio de 800 euros, en junio de 2024 fichó por el Getafe por 500.000 euros y, en septiembre de 2025, prácticamente sobre la bocina, hizo las maletas con destino a Inglaterra para unirse a un Crystal Palace que venía de conquistar la FA Cup ante el Manchester City y dar la sorpresa en la Community Shield contra el todopoderoso Liverpool.

Hasta aquí, todo bien. Merecidísimo premio a una irrupción colosal. Centrocampista de toda la vida, fue reconvertido a delantero centro. Un experimiento que surtió efecto a un José Bordalás que encontró en el nigeriano una mina de oro. En la 24/25 anotó cuatro goles en 33 partidos, convirtiéndose en un futbolista vital para el técnico azulón. Y en los tres encuentros que disputó antes de unirse a los 'eagles' marcó un tanto y dio una asistencia.

Uche, clave en el triunfo del Getafe en Balaídos / @GetafeCF

En los despachos de El Coliseum, sin embargo, se tuvo que tomar una decisión dolorosa y hacer caja con Uche para poder inscribir a los fichajes estivales - Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz, Kiko Femenía o Alex Sancrís -. La venta de Omar Alderete "por tres perras gordas" (10 millones) al Sunderland no fue suficiente. Así, Getafe y Crystal Palace llegaron a un acuerdo para la cesión con compra obligatoria – que ronda los 20 millones - del nigeriano y a Bordalás no le quedó otra que despedirse de uno de sus 'soldados'.

Frenado

Pues Christantus Uche no vive unos meses precisamente plácidos en el sur de Londres. Suma siete minutos en la Premier (seis contra el Sunderland y uno ante el Everton) en cinco encuentros. En dos de ellos permaneció en el banquillo y en el último, contra el Bournemouth, no fue ni convocado. Y jugó la segunda mitad en la Tercera Ronda de Carabao Cup ante el Millwall.

De hecho, 'descendió' al Sub-21 del Crystal Palace para disputar un partido el pasado martes ante el Stevenage y coger sensaciones y ritmo competitivo. Pese a no entrar en los planes de Oliver Glasner, jugó sus primeros minutos en competición europea y saltó al césped en el tramo final de la derrota ante el AEK Larnaca en la Conference League.

¿Peligra su compra?

Claro está que en esa compra obligatoria incluida en su contrato de préstamo, tasada en unos 20 millones, está estipulado un número mínimo de partidos disputados. Luhay Hamido, presidente del Ceuta, se encargó de aclararlo a principios de septiembre: “El dinero de Uche todavía no ha llegado. Tiene que jugar diez partidos como titular para que la compra se ejecute; si no, regresaría al Getafe. Si alcanza esa cifra, la cesión con opción a compra pasa a ser obligatoria y se nos computaría el porcentaje en el capítulo uno del límite salarial. Si sucede antes del mercado de invierno, podríamos utilizarlo”. El club caballa conserva el 12% de sus derechos y se llevaría un pellizco de dicho traspaso.

A Glasner no le tiembla el pulso y dejó claro en la previa del duelo ante el cuadro griego que mandar a Uche y a Esse con el filial no era un castigo: “Estamos teniendo pocos entrenos y es una manera e que tenga ritmo y estén preparados. Si lo ven como un apoyo que les doy, sacarán beneficio de ello; si lo ven como un castigo, fracasarán”, sentenció. La moral de Uche está tan baja que hasta se puso una una bombilla apagada como foto de perfil en su cuenta de Instagram.