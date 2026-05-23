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El gesto viral de Maria Guardiola: así despide a su padre con imágenes inéditas
La hija mayor del entrenador comparte imágenes inéditas de su álbum privado para despedir a su padre tras una década y 19 títulos en el club inglés
Pep Guardiola ha anunciado este viernes 22 de mayo que dejará el Manchester City después de diez años históricos y 19 títulos. La noticia ha generado una oleada de reacciones en el mundo del fútbol, pero ninguna tan personal como la de su hija mayor, Maria Guardiola.
Un homenaje desde la intimidad
Con casi 900.000 seguidores en Instagram, Maria ha decidido despedir a su padre de la forma más emotiva posible: abriendo su galería privada de fotos.
La joven ha publicado un carrusel con sus imágenes favoritas de esta década en Manchester, una mezcla de momentos familiares, celebraciones y escenas espontáneas lejos de los focos.
Fotos inéditas que ya son virales
Las imágenes, hasta ahora inéditas, muestran la faceta más humana del entrenador en un día especialmente significativo para su carrera.
Un gesto que marca la diferencia
Mientras jugadores, clubes y aficionados siguen enviando mensajes de agradecimiento, el homenaje de Maria se ha convertido en uno de los más compartidos.
Un gesto íntimo, familiar y lleno de complicidad que ha logrado destacar entre la avalancha de reacciones que ha generado la salida de Guardiola del Manchester City.
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