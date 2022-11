El gesto del Liverpool que Cristiano Ronaldo no olvidará

El portugués reconoció que no esperaba los aplausos de la hinchada de Anfield tras perder a su hijo El goleador rajó sobre su situación en el club y ha hecho saltar todas las alarmas en la Premier

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, apuntó que jamás habría esperado un gesto tan bonito del Liverpool cuando falleció su hijo en una entrevista en exclusiva para The Sun: "Nunca esperé ver eso".

El portugués, que pasó entonces un delicado momento personal y deportivo, reconoció que fue algo histórico recibir los aplausos de Anfield durante más de un minuto y agradeció el gesto de forma pública.

El ex del Real Madrid señaló entonces directamente al club de los diablos rojos, del que no recibió ningún tipo de apoyo en esta faceta: "El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil".