Una genialidad de Solanke amarga a Guardiola

Cuando parecía que el Manchester City tenía los tres puntos en el bolsillo, Dominic Solanke se encargó de cargarse las ilusiones de los de Guardiola con un doblete en la segunda mitad, incluyendo una genialidad con un tanto acrobático (2-2). Reparto de puntos que no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos.

Tras la victoria del Arsenal, los 'citizens' sabían que no podían permitirse un nuevo tropiezo si querían seguir en la pelea por el título de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola necesitaba recuperar la regularidad imprescindible para conquistar el campeonato, y el técnico catalán no dudó en poner toda la carne en el asador para asaltar el campo de los 'Spurs'.

Apenas se habían asentado los equipos sobre el terreno de juego cuando una pérdida de Bissouma permitió a Cherki una impecable conducción y un potente derechazo que inauguró el marcador (1-0). El City no necesitó ni imponer su ritmo ni mostrar su estilo, y aun así tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja mediante Haaland, que poco después desaprovechó un mano a mano con una vaselina desviada.

El equipo de Pep Guardiola defendía con facilidad las escasas embestidas del Tottenham, al tiempo que aprovechaba los errores de los locales. Vicario frustró una jugada ‘maradoniana’ de Cherki, que hubiera sido uno de los goles de la temporada, pero no pudo evitar el tanto de Semenyo antes del descanso, tras otro robo del City en campo ofensivo (0-2).

El show de Solanke

De regreso al campo, el Tottenham salió completamente renovado, con el objetivo de meterse de lleno en el partido. Y lo consiguió rápidamente. En un centro lateral, Solanke se anticipó a los zagueros del City y, entre fortuna y la ayuda de Guehi, envió el balón al fondo de la red (1-2). Un tanto que cambió por completo el guion del encuentro.

A partir de ese instante, los 'Spurs' se lanzaron con todo en busca del empate, y la inspiración llegó de la mano de Solanke. El delantero inglés se sacó de la manga un remate acrobático con la espuela que igualó el marcador y desató la euforia en el estadio (2-2).

Noticias relacionadas

Las oportunidades no cesaron por parte de ambos equipos en los minutos finales, sin embargo, la falta de puntería y la destacada actuación de los porteros impidieron que el marcador se moviera nuevamente en Londres.