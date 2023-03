De Gea confirma que se quiere quedar en el United

El portero de los 'red devils' habló en una entrevista sobre su futuro "Me encanta el club, estoy muy feliz aquí", sentenció

David de Gea zanjó -de momento- la polémica sobre su futuro y comunicó su intención de quedarse en el Manchester United, tal como lo mencionó en una entrevista con el 'Football Daily' británico.

El internacional español, que finaliza contrato este verano, dejó claro lo que quiere: "Por supuesto, he estado aquí muchos años. Disfruto cada momento en este club. He jugado muchos partidos aquí y ahora con Tom -Heaton- disfrutamos mucho con los porteros. Es genial estar aquí. Es un club enorme. Me encanta el club, estoy muy feliz aquí", sentenció.

Además, De Gea aclaró que solamente tienen la mente puesta en terminar la temporada lo más arriba posible: "Ha sido lo mismo todos los años, mucho ruido sobre cualquier cosa... pero los jugadores estamos enfocados en cada partido", apuntó.

Finalmente, el guardameta de 32 años prefirió no referirse a su contrato: "Queremos terminar en el 'top 4'. Así que tenemos que estar muy concentrados en entrenar, en recuperarnos bien, en ayudar al equipo, es lo más importante para el club, mucho más que los contratos ahora mismo", finalizó.