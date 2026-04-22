Gary Neville no se guarda una con el Chelsea por el despido de Rosenior: "No tienen ni idea de lo que están haciendo"

El cese de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea tras tan solo 107 días en el cargo ha dado mucho de qué hablar en Inglaterra. El inglés ha cumplido solo cuatro meses en el cargo tras firmar un contrato por seis años y medio, pero no ha conseguido devolver la ilusión en Stamford Bridge.

Rosenior había sumado cinco derrotas consecutivas en las que su equipo no había conseguido marcar ni un solo gol. La última, este martes contra el Brighton & Hove Albion, con la que el equipo se complicaba aún más sus posibilidades de jugar la Champions League la próxima temporada.

Tras la noticia, muchos dieron su opinión, y una de las más respectadas en el país es siempre la de Gary Neville, exleyenda del Manchester United y actualmente colaborador de 'Sky Sports'.

"Esta política del Chelsea, este plan, no me convence. Estos contratos de seis u ocho años que se ven son casi ridículos desde el principio, ya sea para un entrenador o un jugador. Los dueños no tienen ni idea de lo que están haciendo", estibó Neville en la cadena durante la previa del Burnley - Manchester City, partido decisivo por el descenso y el título de la Premier League. "Deberían haberle permitido desarrollar su carrera, un joven entrenador prometedor, alguien que, para ser justos, tiene mucho potencial. Y uno no rechaza un puesto en el Chelsea, no se rechaza un puesto tan importante. Entiendo por qué le resultaba atractivo".

Neville, propietario del Salford City FC de la League Two inglesa, comparó su experiencia: "Yo he cometido errores garrafales como propietario, pero ellos no tienen ni idea de lo que hacen. A veces hay que aceptarlo. Ya sabes, he hablado públicamente de los problemas que hemos tenido. Pero ellos estan totalmente desorientados".

"La verdad es que no lo entiendo. Creo que en el fútbol uno tiene lo que se merece, y eso aplica a todos y cada uno de los dueños. Es un reflejo de ellos, no del entrenador, quien, para ser justos, probablemente no debería haber sido ascendido tan rápido al puesto", añadía.

Finalmente, afirmó que el ya extécnico 'blue' "ahora solo necesita centrarse en su carrera como entrenador y dejarlo atrás cuanto antes. Porque, como ya he dicho, es un club que, en este momento, toma decisiones un tanto erráticas".

Por su parte, Micah Richards, otro de los analistas de 'Sky Sports', se mostró decepcionado por la decisión del cese ya que era una persona que "conocía la liga, conocía el club y los proyectos ambiciosos": "Como entrenador, me parece fantástico. En cuanto a las transiciones, las rotaciones y demás, vi aspectos de su juego que me hicieron pensar: 'Sí, lo veo'. Pero al final, era el Chelsea FC. Y la diferencia con su pasado club (el Estrasburgo) era demasiado grande".

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"Y lo que más me decepciona, después de todas las reuniones informativas y demás, es que no le hayan dado el apoyo necesario durante su primer año", agregó.