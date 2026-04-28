Gary Neville cuestiona a Zubimendi: "Pensé que era un gran fichaje... No está demostrado"

Martín Zubimendi llegó al Arsenal tras despertar el interés de muchos grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid. El ex de la Real Sociedad eligió el Emirates, entre otras cuestiones, porque su perfil encajaba como anillo al dedo en la idea de Mikel Arteta: un centrocampista ordenado, inteligente, elegante, fiable en la circulación y conducción de balón, y capaz de dar equilibrio a un equipo construido para dominar los partidos. Sin embargo, en el tramo decisivo de la temporada, su rendimiento, por debajo de lo esperado, ha empezado a generar debate en Inglaterra.

Gary Neville, exjugador del Manchester United y ahora comentarista deportivo, ha sido uno de los más duros en su análisis sobre el desempeño del internacional español. El exlateral reconoció que, al inicio de la campaña, veía en Zubimendi una incorporación de enorme valor para el Arsenal, pero también dejó claro que sus expectativas eran mucho más altas y que le está defraudando en un momento clave del curso.

Rodri pugna por el balón con Zubimendi / PETER POWELL / EFE

“Al comienzo de la temporada pensé que Zubimendi era un gran fichaje. Ha sido un buen jugador para el Arsenal, pero ahora mismo esperaba que Zubimendi fuera el jugador clave”, señaló Neville, dejando caer que no está siendo importante para Arteta. El exinternacional inglés comparó el papel que esperaba del donostiarra con el de futbolistas capaces de gobernar partidos desde el centro del campo, como Andrea Pirlo, Paul Scholes, Rodri o Bernardo Silva.

Zubimendi, en el partido de Champions ante el Sporting Club de Portugal / TOLGA AKMEN / EFE

La crítica de Neville no apunta tanto a una falta de calidad, algo innegable. Para él, lo que falla es que no se impone en los partidos más exigentes para un Arsenal que está muy vivo en dos competiciones tan prestigiosas como la Premier y la Champions, pero que no transmite buenas sensaciones para conquistarlas. “El jugador que puede controlar el juego en un partido como este, hacer que el Arsenal tenga la posesión, organizarse y dominarlo con autoridad, no lo está demostrando”, aseguró.

MVP ante el Sporting de Portugal

El Arsenal atraviesa una fase delicada en la recta final de la temporada, con mucha presión, desgaste físico y varias lesiones importantes en la plantilla. En las últimas semanas, el equipo de Arteta ha perdido parte de la consistencia que le permitió liderar la liga durante buena parte del curso, y Zubimendi ha quedado señalado en una zona del campo donde los errores se pagan caros.

Aun así, reducir su temporada a este momento concreto del curso sería injusto. Zubimendi ha sido una pieza importante para el Arsenal y también ha mostrado capacidad de respuesta en momentos clave. De hecho, fue elegido MVP en los cuartos de final contra el Sporting de Portugal.