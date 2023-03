Gary Neville: "Casemiro no es un fichaje inteligente"

El mediocentro brasileño llegó al conjunto de Old Trafford por cerca de 70 millones de euros más variables, una inversión que Neville considera que "es demasiado" Los números y actuaciones del ex del Real Madrid han sostentado a un United que levantó la Carabao Cup el pasado fin de semana, después de casi seis años de sequía de títulos

Carlos Henrique Casemiro llegó a Old Trafford el pasado 22 de agosto para ser un jugador importante. Catalogado como uno de los mejores mediocentros de Europa, el brasileño firmó por un Manchester United que no pasaba por su mejor momento. Al timón del barco 'red' se encontró a un Erik Ten Hag con ganas de cambios en todos los sentidos, tanto en el apartado de llegadas como en el de ventas.

La salida de jugadores 'veteranos' como Edinson Cavani (35 años), Cristiano Ronaldo (37), Juan Mata (34) o Nemanja Matic (33) permitió el 'renacimiento' de promesas como Rashford (25), Antony (23) y Lisandro Martínez (25), entre otros. Respecto a ello ha hablado Gary Neville, exfutbolista de los 'red devils', poniendo énfasis, sobretodo, en la llegada de Casemiro, de 31 años, proveniente del Real Madrid. Según él, la presencia del brasileño en la plantilla "corta la trayectoria de jugadores jóvenes".

Además, ha sido contundente a la hora de asegurar que la inversión que hizo el club en su fichaje fue poco inteligente. “Creo que Ten Hag no va a fichar más nombres destacados. Querrá a los más jóvenes y hambrientos que todavía estén en crecimiento. Y Casemiro supera eso un poco. Por ejemplo, Antony y Lisandro Martínez son más jóvenes y tienen más hambre. Creo que ese es el tipo de jugador que querrá agregar a este equipo. ¿Casemiro? Todos lo dijimos, 60 o 70 millones de libras de traspaso más 20 millones de libras esterlinas al año para él durante cinco años es una inversión de 170 millones. Es demasiado. No es un fichaje inteligente”, sentenció.

