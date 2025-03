Gary Lineker se baña en oro con su imperio de podcasts

A Gary Lineker le va tremendamente bien. Vinculado al fútbol, pero detrás de una pantalla, ha sabido exprimir al máximo su imperio de podcasts, que registró la escandalosa cifra de 1,4 millones de libras de ganancias en año pasado. La popularidad que han ido ganando sus programas es una realidad.

Lineker, presentado de 'Match of the Day' y empleado mejor pagado de la BBC, fundó 'Goalhanger Podcasts' en 2019, una empresa que rápidamente se extendió y se convirtió en una de las principales productoras de podcasts del mundo. 'The Rest Is Football', 'The Rest Is Politics' y 'The Rest Is History', algunos de sus programas, encabezan con frecuencia las listas de audiencia y reúnen a millones de oyentes. Los activos aumentaron en el último año y las cuentas presentadas en Companies House muestran que sus ganancias pasaron de 590.000 libras en 2023 a 2,03 millones en 2024, un incremento de 1,4 millones de libras.

El exfutbolista británico presenta 'The Rest Is Football', un popular programa que cubre los temas más importantes del deporte, junto a sus compañeros de la BBC Alan Shearer y Micah Richards. Sus 13 programas clave han acumulado más de 400 millones de descargas de audio y más de 85 millones de visitas en YouTube en 2024. Durante la Eurocopa 2024, su podcast fue descargado 19,6 millones de veces.

Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol, aseguró, a través de The Times que las "cifras son espectaculares. El ojo de Gary Lineker para las oportunidades de negocio inteligentes es tan agudo como cuando jugaba al fútbol para Inglaterra y marcaba goles".

Lineker, que se embolsó más de 1,35 millones de libras de la BBC el año pasado, dejará su papel como presentador de 'Match of the Day' en mayo, poniendo fin a un período de 25 años. Continuará trabajando para el gigante de la radiodifusión y presentará la cobertura del canal de la Copa del Mundo de 2026 y la FA Cup la próxima temporada. Curiosamente, se acaba de pasar a la empresa rival de la BBC, la ITV.