Garnacho prepara su venganza en Old Trafford

Duelo de mucho morbo el que disputarán este sábado (18:30 horas) el Manchester United y el Chelsea en Old Trafford. Dos históricos de la Premier League medirán sus fuerzas en momentos de forma totalmente opuestos con la especial atención del rol que pueda ejercer Alejandro Garnacho en su vuelta al Teatro de los Sueños.

El delantero argentino será uno de los principales atractivos del partido; tras una salida precipitada del Manchester United, Garnacho puso rumbo a Londres para unirse a las filas del Chelsea con el claro objetivo de olvidar sus últimos años como jugador en Old Trafford. Sin embargo, el templo de Manchester no olvida el pasado del argentino, quien espera un recibimiento hostil de los aficionados.

"Está para ser titular"

Enzo Maresca aclaró el estado de forma de su delantero de cara al partido de este sábado: "Está para ser titular", afirmó el técnico italiano. A pesar de que han sido pocos los minutos que ha disputado Garnacho con el Chelsea hasta ahora -solamente dos partidos, ambos como suplente-, su vuelta a Old Trafford se presenta como una oportunidad inmejorable para asaltar la titularidad del club londinense, que cuenta con jugadores de enorme talento en tres cuartos de campo.

Garnacho espera poder ser clave en la búsqueda de los tres puntos del Chelsea en Old Trafford. El cuadro de Enzo Maresca sigue invicto tras cuatro partidos, es actualmente quinto y quiere seguir a la caza de las posiciones de arriba tras un arranque esperanzador. El equipo llega tras una derrota disputada contra el Bayern en Champions, aunque quiere hacer de su regreso a la Premier League una oportunidad de oro para volver al camino de la victoria.

El United, por su parte, llega en horas bajas al partido de este sábado. Son decimocuartos con solamente una victoria esta temporada y con muchas dudas respecto a la capacidad de Amorim de reflotar la situación. El portugués quiere una victoria de altura contra un Big-6 para poder dar un golpe encima de la mesa en Inglaterra.