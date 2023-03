Garnacho se perderá el debut con Argentina

Aunque en un primer momento la lesión sufrida ante el Southampton no parecía grave, las pruebas confirman que Garnacho podría perderse el estreno con Argentina Se tuvo que retirar del estadio con muletas y una bota en su pierna derecha

Alejandro Garnacho estaba siendo uno de los revulsivos más importantes del Manchester United en este tramo de temporada, aportando un juego diferente que se traducía en asistencias y goles. Su rendimiento encandiló mucho a Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, que lo convocó para los amistosos contra Panamá y Curazao el próximo 23 y 28 de marzo. Iba a ser su debut con la albiceleste a sus 18 años de edad, pero la lesión en el encuentro frente al Southampton ha truncado los planes.

Aunque en un principio no parecía grave, el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en el 91', minutos después del lance con Walker-Peters. En rueda de prensa, el técnico de los 'red devils', Erik Ten Hag, explicó que "estaba cojeando un poco después de esa mala entrada. [...] No quería jugar con jugadores que estuvieran al 90 por ciento, por eso decidí sacarlo, pero creo que no está tan mal".

ℹ️ Erik ten Hag provided an update on the injury @agarnacho7 picked up during the Southampton fixture.#MUFC || #MUNSOU — Manchester United (@ManUtd) March 12, 2023

Pese a esas declaraciones, el joven jugador hispano-argentino se tuvo que retirar del estadio con muletas y una bota en su pierna derecha. El periodista Gastón Edul, de TyC Sports, uno de los principales canales de televisión en Argentina, ha informado en las últimas horas que "las pruebas a las que se ha sometido el futbolista evidencian que el golpe es peor de lo esperado", por lo que, a falta de confirmación oficial, Garnacho se perderá el debut con la campeona del mundo.