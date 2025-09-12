Gaël Clichy señala la obsesión de Guardiola: no puede con el sobrepeso

Verano de 2016, Pep Guardiola aterrizaba en Manchester tras un exitoso periplo en Múnich y con el palmarés rebosante de trofeos de su trienio en Barcelona. El catalán asumía las riendas del City en sustitución de Manuel Pellegrini, que había clasificado a los mancunianos en cuarta posición la temporada de la Premier lograda por el Leicester.

Guardiola dejó claro desde la primera sesión preparatoria en las instalaciones del Manchester City su hoja de ruta, su filosofía para alcanzar la gloria. El método propuesto por el preparador de Santpedor resultó chocante de inicio a unos jugadores acostumbrados a otra forma de trabajar bajo el mandato del chileno.

Uno de ellos fue Gaël Clichy, internacional francés y futbolista que defendió la 'sky blue' durante seis temporadas (2011-2017). El lateral izquierdo recuerda cómo fue su primera toma de contacto con Guardiola y la primera y tajante decisión que tomó durante su primer entrenamiento.

Clichy y Guardiola, en agosto de 2016 / EFE

Pretemporada movida

"Habíamos escuchado y leído cosas sobre sus anteriores equipos, particularmente en torno a los jugadores con sobrepeso, pero queríamos comprobarlo de primera mano. Sabíamos que había algunos jugadores en la plantilla que estaban fuera de su peso ideal y esperábamos qué iba a suceder con ellos. En el primer día de entrenamiento, estaban fuera del equipo", dijo Clichy en declaraciones a 'BetMGM'.

Las tres futbolistas en cuestión que menciona Clichy eran Samir Nasri, Yaya Touré y Kevin de Bruyne, que tuvieron que someterse a un regimen y a un tratamiento físico personalizado para soltar los kilos de más antes de reincorporarse a la dinámica del equipo en la pretemporada.

Samir Nasri apenas jugó con Guardiola antes de marcharse cedido al Sevilla en el mercado invernal de 2017. Yaya Touré fue importante en la primera temporada de Pep, pero sus números descendieron vertiginosamente el segundo año, mientras que De Bruyne se convirtió en una leyenda del club hasta su marcha en 2025 al Nápoles.

Phillips también lo sufrió

No es la primera vez que trascienden las exigencias de Guardiola con la báscula. El propio Pep manifestó públicamente que Kalvin Phillips llegó procedente del Leeds en 2022 con más peso del exigido. El centrocampista ha encadenado cesiones desde entonces (West Ham e Ipswich Town), a pesar de costar 50 millones.