Gabriel Jesus sobre su salida del City: "Quería hacer otra cosa y Pep lo entendió"

El delantero del Arsenal explicó el motivo que le llevó a buscar un cambio de aires "Si no aceptas la forma en la que Guardiola quiere que se juegue un partido es 'Gracias y busquemos otra cosa'", aseguró

Gabriel Jesus, fichaje veraniego del Arsenal, concedió una entrevista a ESPN donde desveló los motivos por los cuales decidió abandonar la disciplina del Manchester City.

"Fui muy feliz en mi etapa en el Manchester City. No es que no fuera feliz allí, para nada. Pero, obviamente, hay que entender las cosas de la misma manera que yo aceptaba las cosas cuando estaba allí. Estaba clara la forma en la que Pep Guardiola quería hacer las cosas", dijo el brasileño.

Sobre su relación con el técnico catalán. "No tenía ningún problema conmigo ni con nadie. Era la forma en que él entiende el fútbol y la forma en que quiere que se juegue un partido. Depende de cada uno aceptar eso o no. Si no aceptas es 'Gracias y busquemos otra cosa'. Eso es lo que hice. Lo acepté estando ahí y hubo un momento que decidí que quería hacer otra cosa. Le agradecí por todo, entendió, y seguimos adelante", aseguró.

Esta situación es un nuevo ejemplo de la mentalidad del ex entrenador de FC Barcelona y Bayern de Múnich y su idea de no retener a ningún futbolista que no desee formar parte de la plantilla. En el caso del delantero, Pep contaba con él, pero con un rol menos protagonista tras los fichajes de Haaland y Julián Álvarez, por lo que decidió salir para sentirse importante en otro equipo y encontrar esa libertad que tanto necesitan los jugadores de semejante calidad.