Gabriel Jesus y Martinelli catapultan al Arsenal hacia la Premier

Una fantástica actuación de los brasileños les dio la victoria a los de Arteta Los gunners se llevaron un partido muy serio ante el Tottenham

Que el Arsenal de Mikel Arteta está dispuesto a pelear por la Premier League ya es una realidad. La victoria este sabado ante su acérrimo rival, el Tottenham Hotspur (3-1), en el derbi del norte de Londres, catapulta a los 'Gunners' y abre brecha en lo más alto de la clasificación.

FICHA TÉCNICA Premier League ARS 3 ________________ 1 TOT ALINEACIONES Arsenal Ramsdale; B. White; W Saliba; Gabriel; Zinchenko (Tierney 73'); Thomas (Lokonga 73'); Xhaka; B. Saka; Odegaard (Fabio 80') ; Martinelli; G. Jesus (Nketiah 80') Tottenham H. Lloris; C. Romero; E. Dier; Lenglet (Bissouma 71'); Perisic (D. Sánchez 71'); Bentancur; Højbjerg; E. Royal; Son (Doherty 72') ; Richarlison (Sessegnon 71'); H. Kane; Goles 1-0 M. 20 Thomas; 1-1 M. 31 H. Kane; 2-1 M. 49 Gabriel Jesus; 3-1 M.67 Xhaka Árbitro Anthony Taylor. TA: Saliba (78')/ Martinelli (85'); Dier (93') TR: Emerson Royal (62') Incidencias Jornada 8 de la Premier. Emirates Stadium.

El Arsenal, juguete roto para los grandes de la Premier en los últimos años, se llevó un partido muy serio ante el Tottenham, que terminó con diez por expulsión de Emerson Royal y doblegado ante una fantástica actuación de la dupla brasileña Martinelli-Gabriel Jesús y un golazo de Thomas Partey.

En un Emirates caliente y consciente de que esta puede ser la temporada de despegue del nuevo Arsenal, los de Arteta rompieron los esquemas de Antonio Conte y dinamitaron a los 'Spurs', desdibujados, sin presencia en ataque y con errores de bulto de Cristian Romero. Tras unos 20 minutos muy ordenados, el guion de partido lo partió Thomas con un disparo desde la medialuna directo a la escuadra. La defensa del Tottenham le dio espacio, le 'flotó' y este respondió con un derechazo a la escuadra sin pensárselo.

El gol culminaba unos minutos de intimidación del Arsenal, que ya se había topado con el palo en un disparo de Martinelli, pero el Tottenham, con el 1-0, se metió en el partido cuando Gabriel derribó a Richarlison dentro del área.Harry Kane, con su tanto número 100 fuera de casa en la Premier -más que nadie en la historia, niveló el marcador, sin saber él que esa sería la última muestra ofensiva del Tottenham en los 60 minutos que quedaban por delante.

El descanso cortó cualquier inercia positiva de los 'Spurs', que tardaron cuatro minutos en la segunda parte en llevarse el mazazo que terminó con su encuentro. Bukayo Saka recortó hacia dentro, remató y Lloris no atrapó la pelota. Entre él y un Romero nervioso, le dejaron el cuero a placer a Gabriel Jesús para que marcar en línea de gol.

El tanto no era definitorio, pero sí lo que ocurrió diez minutos más tarde. Un pisotón sin sentido, en campo del Arsenal, de Emerson a Martinelli que terminó con el lateral expulsado por roja directa. Con uno menos y el marcador en contra, el Tottenham ya no pudo rehacerse más. Granit Xhaka hizo el tercero, Conte metió ajustes para evitar una goleada aún mayor en el derbi y el Arsenal no forzó mucho más.

Las siete victorias en ocho partidos permiten a los de Arteta abrir un hueco de cuatro puntos con el Manchester City en la cabeza de la tabla, a la espera, eso sí, que los 'Sky Blues' disputen este domingo el derbi contra el Manchester United. El Tottenham, que necesitaba un triunfo para colocarse líder, se queda tercero con 17 puntos.