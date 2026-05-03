El futuro de Guardiola no depende de la Premier

El Manchester City sigue en su pugna por la Premier League ante un Arsenal que no falló este sábado ante el Fulham (3-0). Actualmente, el equipo de Pep Guardiola se encuentra a seis puntos de los 'gunners', con dos partidos menos.

Este lunes, los 'cityzens' tienen el primer 'match-ball' ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium (21:00h CET). Y tendrán otros cuatro (Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa), además de la final de la FA Cup contra el Chelsea en el estadio de Wembley a finales de mes. El Everton es undécimo, con dos derrotas consecutivas y tres jornadas sin ganar.

En todo caso, lo que sí parece claro es que, pese a los rumores, el futuro de Pep Guardiola no depende de este título de Liga. Varias informaciones apuntaban a que el técnico español, con contrato hasta 2027, dejaría el club en el que ha estado más de una década este mismo verano, dejando su puesto al que fuera su exasistente y exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

A pesar de eso, Liam Gallagher, miembro de la banda Oasis, desveló este fin de semana que las intenciones del ex del FC Barcelona y Bayern de Múnich son completamente opuestas, y que se quedará en el Etihad Stadium al menos, una temporada más. “Es curioso que, justo después de hablar con él por teléfono, haya dicho lo contrario”, escribió el músico en su cuenta de 'X' respondiendo a una cuenta que aseguraba que Pep abandonaría el equipo a final de temporada.

El City ha ganado ya la Carabao Cup esta temporada y, además de estar en esta lucha férrea por la Premier que parecía casi inalcanzable hace apenas algunos meses, el equipo mancuniano podría sumar otra FA Cup en su historial, pudiendo lograr de nuevo un triplete doméstico.

Una fecha especial para el City

Este domingo, el City recordó que, 28 años atrás, el club descendió a la tercera división del fútbol inglés, la Division Two. Fue en el 1998, en una temporada en la que acabó vigesimosegundo en la tabla de la English Division One, ganando solo 14 partidos, empatando 12 y perdiendo 24 bajo la dirección de Frank Clark.

Un hito que la afición del City ha evocado con nostalgia, para recordar de dónde viene el club y hasta dónde ha llegado tras el ingreso del grupo inversor City Group encabezado por Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan en 2008.

Rodri sigue siendo duda

El español Rodri Hernández sigue siendo una de las principales dudas de Pep para este partido ya que aún no ha vuelto a los entrenamientos con el grupo después de la lesión en la ingle que sufrió el 19 de abril en la victoria ante el Arsenal.

"Está mejor, pero aún no se entrena", confirmó el de Santpedor este viernes en la rueda de prensa previa al partido con los 'Toffees'.

El City también tiene la baja de Rúben Dias, que se ha perdido los últimos seis encuentros por un problema muscular.